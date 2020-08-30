CHP’li belediyelerde aile saltanatı

AK Parti, kamu kurumlarındaki her usulsüz görevlendirmeye anında müdahale ederken, CHP’nin nepotizm bataklığına saplandığı tescillendi. Liyakat söylemleri üzerinden AK Parti’ye saldıran CHP’nin belediyelere doldurduğu akrabaların hâlâ koltuklarında olduğu ortaya çıktı.

Bunun adı utanmazlık

Nepotizme savaş açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak adına her türlü iftirayı atan CHP, utanmazlıkta çığır açtı. Eşine kadro açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, YÖK tarafından jet hızıyla görevden alınırken, CHP; ele geçirdiği belediyelerdeki eş-dost ve akrabalarını beslemeye devam ediyor. Seçimlerden önce “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, kamuoyunun tüm tepkisine rağmen torpilli atamalarına tam 1,5 yıldır ballı maaş akıtıyor.

Kararlarından dönmediler

n İstanbul’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atadığı Mehmet Alkanalka’nın eşini Hizmet İyileştirme Müdürlüğüne getirdi. İBB’ye bağlı Boğaziçi Yönetim’e genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin’in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin ise Medya A.Ş.’ye İnsan Kaynakları Müdürü yapıldı.

n Antalya’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öz yeğeni Cemil Böcek’i daire başkanı yaptı. Başkan Böcek, damadını koltukta tutmaya devam ediyor.

n İzmir’de CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda’yı “Onursal Koordinatör” ilan etti. Belediyeyi aile çiftliğine çeviren CHP’li başkan, karısına da milletin kesesinden maaş ödemeye başladı.

n Adana’da CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, damadı Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürü yaptı. CHP’li başkan kararından vazgeçmedi, damat Şenyurt da koltuğunu iyice sağlama aldı.

Maaşlarını çatır çatır alıyorlar

n İzmir’de CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yengesi Nuriye Kayalar’ı özel kalem müdürü atadı. Geri adım atması gereken CHP’li başkan, yengesini bu sefer de Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün başına getirdi.

n Adana’da CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kayınbiraderi Tolga Solmaz’ı Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atadı. Solmaz da halen koltuğunda oturuyor.

n İzmir’de CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, eniştesinin damadı Adil Acar’ı Spor Müdürü, teyzesinin oğlu Mustafa İlhan’ı da başkan yardımcısı yaptı. Atanan akrabalar halen çatır çatır maaş alıyor.