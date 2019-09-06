CHP'li belediyeler yüzlerce araçlık filo kiraladığı deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim propagandası yaparken sarf ettiği “İBB çalışanlarının her birinin süper lüks makam araçları var” iddiasını doğrulamak için iki gündür Yenikapı’da belediye araçlarını sergilemeye başladı. Ancak lüks makam aracı bulamayan belediye çalışanları bunun yerine, İmamoğlu’nun telaffuz ettiği binden fazla makam aracını doğru göstermek için belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı’ya götürdü. Hasta naik ve bakım araçları, engelli hizmet aracı, bisikletlere kadar yüzlerce araç Yenikapı’ya dizildi. Lüks makam aracı söylemin uygun birkaç otomobilden birisi ise İmamoğlu’nun başkanvekili CHP’li Hüseyin Aksu’nun makam aracı olduğu ortaya çıktı. Bu şov nedeniyle İstanbul içinde binlerce hasta ve engelli belediyeden yıllardır aldığı hizmeti alamazken İBB, araç sergisinin Pazar gününe kadar süreceğini duyurdu.

KİMİSİ YENİ ARAÇLARI KİRALADI BİLE

Ekrem İmamoğlu’nun ‘israf’ diye nitelediği hizmet araçlarının birçok CHP’li belediye tarafından da yeni hizmet dönemi için ihale edildiği ortaya çıktı. Maltepe, Ataşehir, Esenyurt ve Şişli belediyeleri yeni dönem için araç kiralama ihalelerini açarken Sarıyer belediyesinin ihaleyi tamamladığı görüldü. Beylikdüzü Belediyesi’nin ise henüz Ekrem İmamoğlu görevdeyken Aralık 2018’te bir yıllığına 140 araç kiraladığı ve mevcut başkanın da yıl sonuna kadar bu araçları kullandığı belirlendi. Sürekli israfı durduracaklarının altını çizen CHP’li belediyelerin lüks araç olarak tabir edilen üst sınıf ve D segment binek araçları tercihleri de gözden kaçmadı.

FARKLI HİZMETLER İÇİN FARKLI İHALE

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan alınan bilgilere göre Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de israf olarak nitelediği araç kiralamalar belediyelere göre şöyle ihale edildi. Belediyelerin bu ihaleler dışında servis, atık toplama, zabıta görevi, çöp toplama, sağlık hizmetleri, cenaze hizmetleri ve yol yardım gibi amaçlarla başka araç ihaleleri de açtığı görüldü.

MASAJ KOLTUKLU VIP MİNİBÜS

Maltepe Belediyesi

Maltepe Belediyesi 19 Eylül tarihle verdiği ihalede üç yıllığına 187 araç ve 118 personel kiralayacağını ilan etti. Bu araçlardan 11’inin lüks sınıf olan D segmenti olduğu görüldü. Ayrıca belediyenin kiralayacağı VIP minibüste masaj koltuğu, maun ağacından masa, özel şifreli kasa, özle tasarımlı elektrikli asansör sistemli ara bölme gibi özellikler şart koşuldu.

ÜST ORTA SINIF ARAÇLAR

Ataşehir Belediyesi

16 Eylül son tarihli ihalede 213 araç kiralanacağı belirtildi. Yayınlanan ilanda 12 adet üst orta sınıf sedan binek aracı istendiği belirtildi.

HEPSİ 2019 MODEL

Şişli Belediyesi

9 Ağustos’ta tamamlanan ihaleye göre belediyeye 124 araç kiralandı. Araçların 44’ünün 2019 model lüks araç olması gözden kaçmadı.

HİBRİD TERCİH ETTİLER

Sarıyer Belediyesi

8 Ağustos’ta biten ihalede Sarıyer Belediyesi’ne 233 araç kiralandı. Otomobillerden 12’si üst segment, 5’i ise hibrid olarak alındı.

SON MODEL OLACAK

Esenyurt Belediyesi

İki ayrı ihalede 15 Ağustos’ta toplam 150 araç kiralayan Esenyurt Belediyesi 49 aracın en az 110 beygir gücünde ve asgari 2019 model olmasını şart koştu.

210 BEYGİR GÜCÜNDE

Beylikdüzü Belediyesi

Ekrem İmamoğlu, 31 mart 2019’da yerel seçimler olmasına rağmen dört aylık sözleşme yapmak yerine 6 Aralık 2018’te bir yıllığına 140 araç kiraladı. Belediyenin 170 beygir gücü üstü ve 210 beygir gücü üstünde araçlar kiralaması dikkat çekti.

KAYNAK: HABER7