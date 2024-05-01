CHP’li belediyeler yandaş arpalığı gibi

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Kardeşinin işsiz olduğunu söyleyen ve “Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz” diyerek göz boyayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerinin aksine partisine bağlı belediye başkanları akrabalarını bir bir önemli görevlere atıyor. Yıllardır AK Parti’nin yönettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mustafa Bozbey’in belediyedeki kritik koltuklara yandaşlarını ve akrabalarını atadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine baldızı Sezen Uğurlu’yu atayan Bozbey’in, Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na ise CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Baba Pala’yı atadığı öğrenildi. AK Parti’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de yandaş arpalığına döndü. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “başkan danışmanlığı”na CHP Milletvekili Serkan Sarı’nın abisi Gökhan Sarı’nın atandı. CHP’li Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’ın baldızının kızı G.K. ise istisnai memurluk kadrosu olan Özel kalem Müdürlüğü’ne getirilerek, kıdem atlamasının önü açıldı.

Varank rezalete tepki gösterdi

CHP’de seçim sonrası patlak veren kadrolaşma rezaletine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da tepki gösterdi. CHP’deki nepotizm bataklığına dikkat çeken Varank “CHP seçimden seçime makyaj yapar, vatandaşı kandırdıktan sonra çıkarına bakar. Unutmayın, çıkar siyaseti yapanlar asla iflah olmaz” dedi.