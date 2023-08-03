CHP’li belediyeler pahalı ulaşımda lider! En pahalı ulaşım Ankara’da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde her asgari ücretliye 52 binişlik otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Ev temizliği yapan kadınlara da özel ulaşım kartı vereceğini vaat eden Yavaş, "Siz olaya kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir" diyerek vatandaşı kandırıp oylarını almıştı.

En pahalı ulaşım hizmeti alan şehir Ankara

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın akaryakıt fiyatlarını bahane ederek ulaşıma yaptığı zam sonrası Türkiye genelinde en pahalı ulaşım hizmeti alan şehir Ankara oldu. AK Partili belediyelerde ise durum tam tersi olurken en ucuz ulaşım hizmeti 5.75 TL ile Denizli’de veriliyor.

En pahalı ulaşım hizmeti CHP'li belediyelerde!

30 büyükşehir Belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP’li belediyelerin verdiği ortaya çıktı. 4 buçuk yıllık görev süresi boyunca ulaşıma yüzde 500 zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sayesinde Türkiye’nin en pahalı toplu ulaşım biletini Ankaralı vatandaşlar kullanmaya başladı. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları bahane eden CHP’li belediyeler toplu ulaşım hizmetine fahiş zamlar yaparken AK Partili belediyelerin aynı akaryakıtı kullanıp daha ucuza ulaşım hizmeti vermesi CHP’li belediyelerin iş bilmezliğini de gün yüzüne çıkardı. Yerel seçimlerden önce CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz” şeklinde vaatlere rağmen toplu ulaşıma yapılan son fahiş zamlar tepkilere neden oldu.

Faturayı halka kestiler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar ve petrol fiyatlarında yaşanan artışlar ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yaşanan sıkıntılardan Türkiye de etkilenirken AK Parti Hükümeti tarafından asgari ücretle çalışan vatandaşların alım gücünü desteklemek için iki yıl içerisinde asgari ücrete 4 kere zam yapıldı. Petrol fiyatlarında yaşanan artışı bahane eden CHP’li belediyeler ise vatandaşın cebini boşaltmak için birbirleri ile yarıştı. Vatandaşa hizmet vaadiyle göreve gelen CHP’li belediyeler en ufak olumsuzlukta faturayı halka kesmeye başladı. Özellikle Türkiye’nin 81 ilinde aynı olan akaryakıt fiyatlarına rağmen 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmeti veren belediyelerin CHP’li olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankaralılar’ın ücretsiz aktarma hakkı elinden alındı

Seçimden önce asgari ücretliye 52 tane tam bilet vereceğini belirten, “Biz zam yapmayacağız gerekirse ulaşım esnafına destek vereceğiz” diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılar’ın ücretsiz aktarma hakkını elinden almıştı. Bununla da yetinemeyen Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın toplu ulaşım araçlarına ve en işlek yerlerine astırdığı afişlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EGO’nun 300 milyon TL zarar ettiğini öne sürerek toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapıldığını açıkladı. Yavaş’ın zam yapmasının ardından bir zam haberi de İzmir’den geldi. İzmir’de de akaryakıta gelen zamlar bahane gösterilirken zam oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Yapılan zammın ardından 8,78 lira olan tam biniş, 13 liraya yükseldi. CHP’li Ekrem İmamoğlu da seçimden önce “İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız” şeklinde vaatlerde bulunmuştu. Ancak bu vaatlere rağmen İstanbul’da da aynı bahane gündeme getirilirken ulaşıma yüzde 57 oranında zam talep edildi. Söz konusu zam oranı kabul edilirse tam bilet 9,90 TL’den 15,50 TL’ye yükselecek.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa CHP'li belediyelerin yarı fiyatına hizmet veriyor

AK Partili büyükşehir belediyeleri aynı akaryakıt ile vatandaşlarına ucuz ve konforlu ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Yaşanan ekonomik krize rağmen 75 milyar bütçeye sahip Ankara, 115 milyar bütçeye sahip İstanbul ve 26 milyar bütçeye sahip İzmir’in yanında 5 milyarlık bütçesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına 5,75 TL’den ulaşım hizmeti sağlıyor. Denizli’nin ardından ikinci sırada yer alan ve 3 milyar bütçesi bulunan Trabzon ve 4 milyar bütçesi bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ise ulaşım hizmetini 6,90 TL’den veriyor. 6 Şubat depreminden etkilenen ve büyük yara alan Kahramanmaraş e Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri de söz konusu CHP’li belediyelerin verdiği ulaşım hizmetinin yarısından da az bir ücrete ulaşım hizmetini vatandaşlarına veriyor.