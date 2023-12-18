CHP’li belediyeler iflasta Başkanlar sefada! Yediler içtiler batırdılar

Türlü türlü ittifaklar sonucu kuruldukları koltuklarda günü gün eden CHP’li başkanlar bir yandan tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla keyif sürerken diğer yandan beceriksizlikleriyle belediyeleri iflasa sürüklüyor. Göreve geldikleri süre zarfında kayda değer hiçbir proje üretemedikleri halde borçlanma rekoru kıran CHP’nin iş bilmez başkanları buna rağmen ellerinde içki kadehleriyle görüntü vermekten çekinmiyor. İBB başkanlığındaki ilk gününde musakka-antrikot şovuna imza atan, Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yemekte içilen içkinin şişe açma parasını bile “Buşon ücreti” adı altında İstanbul halkına ödeten Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Tunç Soyer, Tanju Özcan, Muammer Keskin gibi isimler ellerindeki içki kadehleriyle halkın karşısına çıkmakta sakınca görmüyor. Hizmet yerine şatafatlı sofralarla gündeme gelen ve ellerinde alkol kadehleri eksik olmayan başkan ve yöneticilerden bazıları şöyle...

“Buşon Ekrem”

Seçim öncesi camiden çıkmayan ve 28 milyar liralık borçla devraldığı İBB’nin toplam borç miktarını 2023 sonu itibariyle 103 milyara çıkaran Ekrem İmamoğlu, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesiyle lüks bir hayat yaşadı. İngiliz elçi ile rakı-balık keyfi yaparken suçüstü olan İmamoğlu sık sık medyaya kadehli pozlar verdi. Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda yapılan ve CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının katıldığı çalıştayda 50 kişilik yemeğe İBB kasasından 319 bin 780 lira ödeyen İmamoğlu’nun Sait Halim Paşa Yalısı’nda büyükelçilere verdiği yemek gündem oldu. Yemeğe ödenen 77 bin 189 liradan ziyade, sırf içkilerin açılması verilen 3 bin 115 liralık “buşon parası” çok konuşuldu. Son olarak yapılmayan yatırımların 127 milyar 365 milyon 178 bin TL’lik maliyetini buhar etmekle suçlanıyor.

İzmir'de hizmet yok kadeh var

İzmir’i modern köy haline getiren, fuar, park, restoran, tesis işletmeciliği gibi kar edilmesi olağan belediye faaliyetlerinde bile zarar eden Tunç Soyer de elinden kadehi düşürmeyen CHP’li başkanlardan. Başta Tarkan ve Gülşen olmak üzere yandaş sanatçılara milyonlarca lira akıtan Soyer, “Dünya Belediyeler Birliği Zirvesi”nde davetlilere hazırladığı mükellef sofra ile çokça konuşulmuştu. Limitsiz beyaz şarap ikram edilen yemekte, “Enginarlı kalamar dolma, Mavi kuyruklu karides, Narenciye sos, Ahtapot ve Fava kreması”nın yer aldığı zengin bir menü hazırlanmıştı.

Mansur'dan Halk Tv'ye ziyafet

Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi ise CHP’nin kanalı Halk TV’nin yediği 30 bin liralık yemeğin faturasını belediye kasasında ödemişti. Bolu’nun “kıvrak” başkanı Tanju Özcan da elindeki içki kadehiyle çok konuşulmuştu. Gazze’de Siyonist soykırımın sürdüğü bir dönemde 24 Kasım’ı bahane ederek kadeh kaldıran CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in belediyeyi borç alamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Diğer yandan kumar ve sarhoşlukla nam yapan Beltur Genel Müdürü Cenk Akın, hiç zarar etmeyen İBB iştirakini iflasa sürükledi.

Yediler, içtiler batırdılar

4.5 yılda yaşananları Akit’e değerlendiren Gazeteci Cengiz Alçayır, şunları dile getirdi: “Yediler içtiler faturayı halka ödettirdiler. Bunlar siyasetin balonları, içicileri, yiyicileri. Kamunun kaynaklarını demokrasi, insan hakları kisvesiyle sofralarına meze yapanlar. Portakal soslu karides ızgarayı İmamoğlu’nun belediye parasıyla çektiği ziyafette duyduk. Hakkını yediği insanların sanki haklarını savunuyormuş gibi başka bir kimliğe girdiklerini de gördük. İnsanlığın kararlılık yüzü. Toplum içine çıkmaması gereken bu insanların üstüne toplumu yönetiyor olmaları garip. Çürümenin, yozlaşmanın, tuzun koktuğunun emaresi. Seçim döneminde yeşil alan, park, hizmetten bahsederken, yönetimi eline aldıktan itibaren vur patlasın çal oynasın belediyecilik yapıyorlar. Bunun adı da CHP belediyeciliği oluyor. Siz hiç AK Partili belediye başkanını belediye kaynaklarıyla rakı masasında içkili alem yaptığını duydunuz mu? İmamoğlu’na bakın, Beylikdüzü’nden İBB’ye kadar içkili alemlere ödediği parayla abartısız söylüyorum en az beş tane okul yapılırdı. O yüzden yaptıkları yanlarında kalmaz. İşte CHP belediyeciliği ve zihniyeti bu. Bunlar halkın yararına bir şey yapmamıştır. Yaptıkları konser ve eğlence ihaleleridir.”

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