CHP’li belediyeler depremden beter

Son zamanlarda yargıya taşınan ve kamuoyuna yansıyan davalarda görülen CHP’li belediyelerin karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları, CHP zihniyetinin depremden bile tehlikeli ve yıkıcı olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Belediyesi’nin karıştığı temel atılmadan yapılmış toplam değeri 8 milyar lirayı bulan 140 ultralüks gecekondu villaya ilişkin yolsuzluk gündem olmuş, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır’ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, ilçe sınırlarındaki 11’inci Mahalle Projesi’nin ticari alanını artırmak için 13 bağımsız gayrimenkul ve iki gayrimenkul bedeli nakit para rüşvet verilmesiyle ilgili skandalı yargıya taşıyan rüşvet itirafçısı ve aynı zamanda projenin arsa sahibi Uğur Güngör’ün, projenin temel üstü vizesinin bulunup bulunmadığına ilişkin başvuruda bulunduğu Beylikdüzü Belediye’sinden gelen 02.08.2023 tarihli yazı acı gerçeği ifşa etti. Deprem beklenen İstanbul’un en riskli bölgelerinden biri olan Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi ilçelerde binlerce insanın yaşadığı projelere yönelik şaibe, CHP’li belediyelerin rant ve rüşvet uğruna insan hayatını nasıl hiçe saydığını gösterdi.

İmamoğlu döneminde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, ilçe sınırlarındaki 11’inci Mahalle Projesi’nin ticari alanını artırmak için 13 bağımsız gayrimenkul ve iki gayrimenkul bedeli nakit para rüşvet verilmesiyle ilgili skandal, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına rağmen hasıraltı edilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmada o dönemde konuyu sadece ‘rüşvet aldığı iddia edilen’ belediye yetkililerine sorarak ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar vermişti. Hukuki süreci üst mahkemelere taşıyan, rüşvet itirafçısı ve aynı zamanda projenin arsa sahibi Uğur Güngör yılmadı ve kararı Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşıdı. Bu mahkeme de ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair kararı yerinde bulunca, avukatı Cihan Meltem Eryıldırım vasıtasıyla iddiasını Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne götürdü. Bu kurum itirazı yerinde buldu. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilk karara atıfta bulunarak, “İtirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesi yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir, ihbar ve mevcut evrak tebliğ olunur” ibaresiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı’na, “Kanun Yararına Bozma konulu tebliğname” gönderdi. Böylece İmamoğlu döneminde gerçekleşmiş “ticari imar artışı karşılığı rüşvet” soruşturmasında yargı süreci yeniden başladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin “İmar arşiv dosyası incelemesi sonucunda söz konusu dosya ile ilgili temel üstü vizesinin olmadığı tespit edilmiştir” şeklindeki bilgilendirme yazısı ise her an depremin beklendiği İstanbul’un nasıl bir yönetim anlayışının elinde bulunduğunu ortaya koydu.

Temelsiz bina skandalı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise, CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personel hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi. Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi. Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır’ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklandı. Söz konusu soruşturmada, tanesi 50-60 milyon liraya satılan villaların bile temel atmadan adeta gecekondu yapar gibi inşa edilmesinin ortaya çıkarılması, rant uğruna insan hayatının feda edildiğini göstermesi açısından tüyleri diken diken etti.