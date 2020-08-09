CHP’li belediyeler çevre katliamı yapıyor

Seçimlerden önce “İstanbul’u çevre dostu bir şehir haline getireceğiz” diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenli temizliği yapılmayan Haliç’i 11 ayda kaderine terk etti. Masmavi görüntüsüyle İstanbulluları mest eden Haliç, artık çamurlu sular nedeni ile kahverengiye dönmüş durumda. Aynı CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer’deki Hacıosman Kent Ormanı’na inşaat yaptı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin almayan İBB, sit alanı kabul edilen ormanlık alana birçok kaçak yapı inşa etti.

Tema parkı kapatıldı

Canlı yaşamlarının tehlikeye girdiği Haliç’teki 25 yıl önceki dayanılmaz koku, yeniden ortaya çıkmış oldu. AK Partili efsane başkan Melih Gökçek tarafından Ankara’ya kazandırılan, Avrupa’nın en büyük tema parkı olan Ankapark ise “Zarar ediyor” yalanıyla CHP’li Mansur Yavaş tarafından kapatıldı. “Çevre dostu bir başkent” sloganı ile vatandaşı kandıran CHP’li Yavaş, belediyenin önündeki 30-40 yıllık ağaçları kestirmeyi de ihmal etmedi. Yemyeşil ağaçların yerini ucube heykeller aldı. Ankara’nın göbeğindeki ağaç katliamına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş ise “Kuru ağaçları sanat eserine dönüştürüyoruz” diye savunma getirdi.

Boğaçayı çöp alanına dönüştü

AK Parti döneminde bataklık görüntüsünden kurtarılarak Antalya’ya yeni bir yaşam alanı olarak kazandırılan Boğaçayı projesi, CHP’li Muhittin Böcek’in göreve gelmesi ile çöküşe geçti. Yosunlaşma ve biriken çöpler, tarihi projeye gölge düşürdü. Düzenli bakımı iptal edilen Boğaçayı’nda oluşan yosunlaşma, vatandaşların baskısı sonucu büyükşehir belediyesi tarafından temizlenmek zorunda kalındı. Koltuğa oturur oturmaz Suriyeli mültecilerin elinden ekmeğini alan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesilmesi yasak olan yarım asırlık ıhlamur ağaçlarını sökmek yerine keyfi bir şekilde dibinden kestirdi. Çevre düşmanlığında sınır tanımayan Özcan, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, “Rapora göre, ağaçta bir hastalık varmış. Ama böyle bir şey yaşanmasından çok büyük üzüntü duydum. Böyle bir olay daha yaşanmayacak” iddiasında bulundu.

Budama bahane kesim şahane

Hemen her konuşmasında “Çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum” diyen CHP’li Kemal Çebi, İstanbul’un en büyük ikinci gölü olan Küçükçekmece Gölü’ne sahip çıkmadı. CHP’li belediyenin vurdumduymazlığı sonucunda, gölde zehirlenen milyonlarca ölü balık kıyıya vurdu. Bir zamanlar 80 çeşit balığın yaşadığı gölde, sadece 4 çeşit balık kaldı. “Kaçak yapılaşmalara göz açtırmayız” deyip garibanın evini dozerle yıkan, milyon dolarlık şatafatlı yapılaşmaları izlemekle yetinen CHP’li Bodrum Belediyesi, ‘budama’ adı altında yarım asırlık yüzlerce ağacı katletti.