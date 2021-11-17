CHP'li belediyeler birbirine girdi
Hatay'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Samandağ Belediyesi yol yapımında birbirine girdi.
Hatay'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Samandağ Belediyesi yol yapımında birbirine girdi. Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Samandağ'da yaptığı çalışmalarla kentin yolları bozuldu. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise bu duruma isyan etti. "Ben Büyükşehir'den muhatap bulamıyorum" diyen Eryılmaz kameralar önünde CHP'li belediyeyi vatandaşlara şikayet etti.