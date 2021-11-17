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Gündem CHP'li belediyeler birbirine girdi
Gündem

CHP'li belediyeler birbirine girdi

Hatay'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Samandağ Belediyesi yol yapımında birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:36:00 -
CHP'li belediyeler birbirine girdi

Hatay'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Samandağ Belediyesi yol yapımında birbirine girdi. Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Samandağ'da yaptığı çalışmalarla kentin yolları bozuldu. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise bu duruma isyan etti. "Ben Büyükşehir'den muhatap bulamıyorum" diyen Eryılmaz kameralar önünde CHP'li belediyeyi vatandaşlara şikayet etti.

 

 

 

 

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