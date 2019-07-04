CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019’da kent genelinde ulaşıma yüzde 20 ile 45 arasında zam yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar ise bu fahiş zamma büyük tepki gösterdi.04 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu.
Öğrenciler isyan etti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, belediyenin şehir içi ulaşıma yaptığı bu fahiş zammı protesto etti.
''Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu''
Üniversite kampüsü ve yurtların bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde toplanan öğrenciler, "Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu" yazılı pankart taşıdı.
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