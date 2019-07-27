0553 313 94 23

CHP'li belediyeden tepki çeken atama

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FETÖ’nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın ortağı Mehmet Sinan Koraltan’ı, ASKİ Genel Müdürlüğü’ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atadı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:54
CHP'li belediyeden tepki çeken atama

CHP'li belediyelerde skandallare her gün bir yenisi ekleniyor. FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın ortağı Mehmet Sinan Koraltan, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Koraltan, Karaarslan'a ait Muhkem Muhasebe ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi'nin yüzde elli ortağı... Karaarslan 15 Şubat 2016'da şirketin 200 adet hissesini ortağı Mehmet Sinan Koraltan'a devretti. Bu işlem 23 Şubat 2016 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yer aldı.

Aynı davada yargılanıyorlar

Karaarslan ve Koraltan ortağı oldukları şirket vasıtasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda usulsüz olduğu iddia edilen ihaleler aldı. Alınan ihalenin sözleşmesini yerine getirmediklerinden ve sahte evrak ile işi yapmış gibi ödeme yaptırdıklarından Koraltan "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçuna iştirak veya azmettirme", Karaarslan ise "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "Edinim ifasına fesat karıştırma", "Resmi evrakta sahtecilik suçlarına iştirak ve azmettirme" suçundan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açılan dava halen Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Teftişin başında

Koraltan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ilginç bir göreve getirildi. Koraltan, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. ASKİ'nin internet sitesindeki yönetim şemasında ASKİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ise CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar...

Karaarslan Sincan Cezaevi'nde tutuklu

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınmıştı. 18 Ağustos 2016 günü Mersin Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunladna yargılanan Kararslan 29 Eylül 2017'de denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilmişti. İtiraz üzerine aynı mahkeme tarafından 6 Ekim 2017'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Karaaslan geçtiğimiz Ocak ayında Ankara'da gizlendiği evde yakalanarak Sincan Cezaevi'ne konulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:54
  1. Mersin
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Adana
  5. CHP
  6. Zeydan Karalar
  7. FETÖ
  8. Erkan Karaarslan
  9. 15 temmuz darbe girişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran balistik füze denemesi yaptığını teyit etti
    1. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    2. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    3. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    4. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    5. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    6. Alanyaspor'da transfer
    7. "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    8. Büyükşehirin Salihli’deki..
    9. Beyşehir’de Uluslararası Göl Festivali..
    10. "Türkçenin en güzel konuşulduğu yer..
    11. Bayburt Belediyesi’nden vefa töreni
    12. Ziya Selçuk: Bakış açımız doğmamış..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan AYM'nin skandal..
    14. Esenyurt'ta özel halk otobüsü alev..
    15. Elektrik hattı bakım çalışması yapan..
    16. Fuat Oktay, Tunus'ta Sibsi'nin cenaze..
    17. Erdoğan ve Mahathir, Baykar'ı ziyaret..
    18. EYOF 2019’da milli judocular karma..
    19. Gaziantep’te orman yangını
    20. Köse'yi şehit eden teröristin ifade..
    21. Antalya’da balkondan düşen kadın öldü
    22. Kenan Bozgeyik: Kar oranını artıran..
    23. El Bab’da patlama: 2 ölü, 11 yaralı
    24. Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün yeni..
    25. Manisa’da ot yangını korkuttu
    26. Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı..
    27. Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev..
    28. Moskova karıştı! Çok sayıda gözaltı var
    29. Latteli dondurulmuş pastanın kokusu..
    30. Mardin’de lavanta hasadı yapıldı
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz