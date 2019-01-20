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CHP'li belediyeden şaşırtmayan rezalet! Boş dairede 354 seçmen

İstanbul'da, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin 354 kişi için sahte adres kaydı yaptığı tespit edilirken, olayın ardından AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı şikayetçi oldu, nüfus müdürlüğünde görevli personel tutuklandı.

20 Ocak 2019 Pazar 11:00
CHP'li belediyeden şaşırtmayan rezalet! Boş dairede 354 seçmen

İstanbul Büyükçekmece'de boş konutlara 354 kişinin sahte adres kaydının yapıldığı tespit edildi. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken nüfus müdürlüğünde görevlendirilen şahıs boş dairelere seçmen kaydı yaptığı ortaya çıktı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın şikayeti üzerine nüfus müdürlüğünde görevli personel tutuklandı.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, ilçe nüfus müdürlüğünde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsağlığı'na şikayette bulundu.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Beledilyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S'nin, ilçedeki boş konutlara Eylül-Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan nüfus personeli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlattı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:00
  1. İstanbul
  2. Büyükçekmece
  3. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı
  4. esmi evrakta sahtecilik
  5. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu
  6. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü

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  • KeremKerem18 dk önce
    Siz o işi daha iyi bilirsiniz. Milyonlarca suriyeliyi sokarak. Kendi askerimiz orada suriyeliler burda bedava yaşıyor

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