CHP'li belediyeden 'rant'a yabancı kılıfı

İstanbul'un en değerli yerlerinden olan Bakırköy'de CHP’li belediye araziyi satışa çıkardı. Arazinin yabancılara satılmasının önlenmesi dikkat çekerken, vatandaşlar için park yapılmak yerine elden çıkarılması düşündürdü.

Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Adalet Sarayı’nın yaklaşık 100 metre kuzey doğusunda bulunan bin 772 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yer alan satış ilanına göre arsa için 70 milyon 895 bin 600 TL muhammen bedel belirlendi. Bu bedele göre arsanın metrekare fiyatı 40 bin TL’ye geliyor. Satış ihalesi 20 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Bulunduğu konum çok değerli

Satışa çıkarılan parsel, “Cumartesi Pazarı” olarak da bilinen arazinin bir parçasını oluşturuyor. Yaklaşık 160 bin metrekare olan 267 ada 175 nolu parsel 2021 yılında 8 ayrı parsele bölündü. Bakırköy Adalet Sarayı, yapımı yaklaşık 7 yıldır devam eden Bakırköy Belediyesi’nin yeni başkanlık binası ve Adalet Sarayı ile Bakırköy Belediye binası arasına yapılması planlanmış olan hükümet konağı arsasının kuzeyinde kalan yaklaşık 40 bin metrekarelik arazi uzun yıllar, açık Cumartesi Pazarı olarak kullanıldı. Bakırköy Belediyesi 2021 yılında, açık Pazar yerini kapalı Pazar yerine çevirmek için proje başlattı. Açık Pazar yerinin içinde ancak kapalı Pazar yerinin bitişiğinde kalan 181 nolu parsel Bakırköy Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu parselin satılması için, Bakırköy Belediye Meclisi’nden geçen ay karar çıkartıldı.

Yabancıya satmayacaklar

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanın şartnamesinde ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “açık teklif usulü” ile yapılacağı belirtildi. Geçici teminatın 2 milyon 126 bin 868 TL olduğu belirtilen ihale şartnamesinin 11. maddesi dikkat çekiyor. Söz konusu maddede şöyle deniyor: “İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır.”

Kaynak: Odatv

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