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CHP’li belediyeden gazi cenazesine büyük ayıp!

Ankara’da vefat eden Kıbrıs gazisi İsmail Şahinsoy’un damadı Hasan Şahinsoy CHP’li Çankaya belediyesine giderek, gazinin defnedileceği Sivas’ın Şarkışla ilçesine cenaze arabası ve yakınlarını götürmek için midibüs talebinde bulundu. Belediye yetkilileri cenaze aracı verebileceklerini ancak otobüs veya midibüsü veremeyeceklerini söylediler. Gerekçe olarak da gazinin Mamak ilçesinde ikametinin bulunmasını gösterdiler.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:03
CHP’li belediyeden gazi cenazesine büyük ayıp!

CHP’li Çankaya Belediyesi, Kıbrıs gazisi İsmail Şahinsoy’un cenazesine katılmak için yakınları tarafından talep edilen otobüsü vermeyerek, halkçılık ve yardımlaşma duygularının sadece seçim vaatlerinde kaldığını gösterdi.

1974 yılında Kıbrıs çıkartmasına katılan Kıbrıs Gazisine yapılan bu ayıp 10 Ağustosta yaşandı. 66 yaşındaki KOAH hastası, nefes darlığı çeken Kıbrıs gazisi İsmail Şahinsoy evinde kalp krizi geçirerek Ankara Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahinsoy hayatını kaybetti. Sivas Şarkışlalı Şahinsoy’un yakınları cenazeyi memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine götürmek için CHP’li Çankaya Belediyesi’nden yardım talep ettiler. Çankaya Belediyesi’nin kolejde bulunan yerleşkesine giden Şahinsoy’un damadı Hasan Şahinsoy ve yakınları cenaze ile birlikte buradaki yakınlarının da cenaze ile birlikte gitmesi gerektiğini belirterek bir de otobüs talebinde bulundular. Belediye görevlileri cenaze aracını verebileceklerini ancak Şahinsoy’un ikametinin Mamak bölgesinde olması nedeniyle otobüs veremeyeceklerini belirterek talebi geri çevirdiler. Yapılan ısrarlar üzerine cenaze yakınlarını tersleyen belediye görevlileri böyle bir yükümlülüklerinin olmadığını söylediler.

CHP benim için bitti

Kendisinin de CHP üyesi olduğunu belirten damat Hasan Şahinsoy sosyal medya hesabından kayın babasının Türk Bayrağına sarılı tabutu ile fotoğrafını paylaşırken, “Kıbrıs gazisi kayınbabam Türkiye seninle gurur duyuyor. CHP cenazende bir otobüs vermedi yazıklar olsun. CHP bitti benim için. Ayıp ayıp Cumhuriyet Halk Partisi” paylaşımında bulundu. Diğer bir paylaşımında ise Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sitemli sözlerle “Sayın Çankaya Belediye Başkanım Alper Taşdelen. Bugün benim cenazem vardı. Sivas Şarkışla Emlak Kale Köyü’ne götürmek için otobüs istedim vermediler. Bu muydu yardımlaşma. 10 bin tane, eşimin akrabamın dostumun oyu var, yazıklar olsun hiçbir destek görmedim. CHP üyeliğini de iptal edeceğim” dedi.

Resmen ayrımcılık yapıyorlar

CHP’li Çankaya Belediyesi ile yaşadıklarını gazetemiz Akit’e anlatan damat Şahinsoy, “Olay tamamen doğrudur. Cenazenin olduğu gün sabah saat 9 sıralarında Çankaya Belediyesi’nin Kolej’deki yerine gittik. Kıbrıs gazisi kayınbabamın vefat ettiğini belirterek cenazeyi götürmek için araç istedik. Otobüs vermediler. Zorla cenaze aracını verdiler. Kayın babamın Mamak’ta oturmasını bahane gösterdiler. Biz de cenazeye katılmak isteyenleri kendi imkanlarımızla götürmek zorunda kaldık. Çankaya Belediyesinin yaptığı çok ayıp. Belediye Başkanı Alper Taşdelen beyin haberi var mı, bilmiyorum ama aynı gün bizim yakın köyde cenaze vardı. Onlara otobüs de vermişler resmen ayrımcılık yapıyorlar” diyerek CHP’nin seçim vaatleri ile icraatlarının birbirleriyle örtüşmediğini gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:03
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. CHP’li Çankaya Belediyesi
  4. Kıbrıs gazisi İsmail Şahinsoy
  5. Kıbrıs çıkartması
  6. KOAH
  7. CHP
  8. Türk Bayrağı
  9. Cumhuriyet Halk Partisi
  10. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
  11. Akit

YORUM YAZ

  • Ha aaaHa aaa18 dk önce
    Adam iyi yapmis onune gelen sehit onune gelen gazi kurtulus savasindan sonraulkede savas yok sistem sehit gazi uretiyor
  • sukrusukru18 dk önce
    Rüşvet vermeyi akıletseydin keşke Bimiyormusun bunların döneminde rüşvetsiz hiçbir iş yaptıramazdık.
  • cemilcemil24 dk önce
    keşke mamak belediyesinden isteseydiniz.

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