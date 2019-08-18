CHP’li belediyeden gazi cenazesine büyük ayıp!

CHP’li Çankaya Belediyesi, Kıbrıs gazisi İsmail Şahinsoy’un cenazesine katılmak için yakınları tarafından talep edilen otobüsü vermeyerek, halkçılık ve yardımlaşma duygularının sadece seçim vaatlerinde kaldığını gösterdi.

1974 yılında Kıbrıs çıkartmasına katılan Kıbrıs Gazisine yapılan bu ayıp 10 Ağustosta yaşandı. 66 yaşındaki KOAH hastası, nefes darlığı çeken Kıbrıs gazisi İsmail Şahinsoy evinde kalp krizi geçirerek Ankara Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahinsoy hayatını kaybetti. Sivas Şarkışlalı Şahinsoy’un yakınları cenazeyi memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine götürmek için CHP’li Çankaya Belediyesi’nden yardım talep ettiler. Çankaya Belediyesi’nin kolejde bulunan yerleşkesine giden Şahinsoy’un damadı Hasan Şahinsoy ve yakınları cenaze ile birlikte buradaki yakınlarının da cenaze ile birlikte gitmesi gerektiğini belirterek bir de otobüs talebinde bulundular. Belediye görevlileri cenaze aracını verebileceklerini ancak Şahinsoy’un ikametinin Mamak bölgesinde olması nedeniyle otobüs veremeyeceklerini belirterek talebi geri çevirdiler. Yapılan ısrarlar üzerine cenaze yakınlarını tersleyen belediye görevlileri böyle bir yükümlülüklerinin olmadığını söylediler.

CHP benim için bitti

Kendisinin de CHP üyesi olduğunu belirten damat Hasan Şahinsoy sosyal medya hesabından kayın babasının Türk Bayrağına sarılı tabutu ile fotoğrafını paylaşırken, “Kıbrıs gazisi kayınbabam Türkiye seninle gurur duyuyor. CHP cenazende bir otobüs vermedi yazıklar olsun. CHP bitti benim için. Ayıp ayıp Cumhuriyet Halk Partisi” paylaşımında bulundu. Diğer bir paylaşımında ise Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sitemli sözlerle “Sayın Çankaya Belediye Başkanım Alper Taşdelen. Bugün benim cenazem vardı. Sivas Şarkışla Emlak Kale Köyü’ne götürmek için otobüs istedim vermediler. Bu muydu yardımlaşma. 10 bin tane, eşimin akrabamın dostumun oyu var, yazıklar olsun hiçbir destek görmedim. CHP üyeliğini de iptal edeceğim” dedi.

Resmen ayrımcılık yapıyorlar

CHP’li Çankaya Belediyesi ile yaşadıklarını gazetemiz Akit’e anlatan damat Şahinsoy, “Olay tamamen doğrudur. Cenazenin olduğu gün sabah saat 9 sıralarında Çankaya Belediyesi’nin Kolej’deki yerine gittik. Kıbrıs gazisi kayınbabamın vefat ettiğini belirterek cenazeyi götürmek için araç istedik. Otobüs vermediler. Zorla cenaze aracını verdiler. Kayın babamın Mamak’ta oturmasını bahane gösterdiler. Biz de cenazeye katılmak isteyenleri kendi imkanlarımızla götürmek zorunda kaldık. Çankaya Belediyesinin yaptığı çok ayıp. Belediye Başkanı Alper Taşdelen beyin haberi var mı, bilmiyorum ama aynı gün bizim yakın köyde cenaze vardı. Onlara otobüs de vermişler resmen ayrımcılık yapıyorlar” diyerek CHP’nin seçim vaatleri ile icraatlarının birbirleriyle örtüşmediğini gözler önüne serdi.