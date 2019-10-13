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CHP'li belediyeden büyük skandal! 'Vur patlasın, çal oynasın'

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na ve operasyonda verdiğimiz şehitlere büyük bir saygısızlık yaparak festival düzenledi.

13 Ekim 2019 Pazar 23:42

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda verdiğimiz şehitlerimizin acısı henüz tazeyken konser ve festivallere ara vermeden devam etti.

Ülke olarak hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandala imza attı.

Birçok önemli ismin daha önceden organize edilen konser ve festivalleri iptal etmesine karşın CHP'li belediye, kritik bir operasyona aldırış etmeden konser organize etti.

CHP'li belediyenin bu tutumu, büyük bir saygısızlık olarak nitelenirken birçok kesim yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 23:42
  1. Antalya
  2. CHP
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • Mehmet karaMehmet kara34 dk önce
    CHP’li keferelerden ne beklersin???
  • mertmert37 dk önce
    mehmetçik vatan için kelle koltuktapkkpyd israil uşaklarıyla çarpışırken,sadecechp değil kimse kusura bakmasın akpli ve mhpli belediyelerde de barlar pavyonlar gazinolar diskolar meyhaneler açık değilmi,çarpışan mehmetçiğedeailelerinede saygısızlık değilmii

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