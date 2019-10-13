CHP'li belediyeden büyük skandal! 'Vur patlasın, çal oynasın'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda verdiğimiz şehitlerimizin acısı henüz tazeyken konser ve festivallere ara vermeden devam etti.

Ülke olarak hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandala imza attı.

Birçok önemli ismin daha önceden organize edilen konser ve festivalleri iptal etmesine karşın CHP'li belediye, kritik bir operasyona aldırış etmeden konser organize etti.

CHP'li belediyenin bu tutumu, büyük bir saygısızlık olarak nitelenirken birçok kesim yaşanan olaya tepki gösterdi.