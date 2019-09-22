0553 313 94 23

CHP'li belediyeden büyük skandal! Kıbrıs gazisinin oğlunu işten çıkardılar

İşçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler bir skandala daha imza attı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazisi Feyruz Bayraktar'ın oğlu Barış Bayraktar'ı işten çıkardı.

22 Eylül 2019 Pazar 19:52
CHP'li belediyeden büyük skandal! Kıbrıs gazisinin oğlunu işten çıkardılar

Barış Bayraktar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Menderes Belediyesi Personel AŞ'ye bağlı olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünde vinç operatörü olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Bayraktar, yerel seçimlerin ardından yönetimin AK Parti'den CHP'ye geçtiği belediyede "çalıştığı birimdeki iş yoğunluğunun azalması" gerekçe gösterilerek çıkarıldığını belirtti.

Benzer durumda olan başka işçilerin de bulunduğunu anlatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini kaydetti. Bayraktar, "Elimde mesleğim var. Verilen işleri layıkıyla yerine getiririm. 2 çocuğum var. Tek amacım bunları büyütmek, okutmak. Ekmek parası için çalışıyorduk. Ne iş verdilerse yaptım. Bizi çıkarıyorlar işçi fazlası diye ama yeni yeni bir sürü kişiyi aldılar işe" diye konuştu.

İşine son verildiğini başta ailesine söyleyemediğini dile getiren Bayraktar, "Beni üzgün görünce söylemek zorunda kaldım. Hatta sabaha kadar uyuyamadık." dedi.

Bayraktar, hakkını arayacağını ve işe iade davası açacağını belirtti.

Gazi baba üzgün

Kıbrıs gazisi Feyruz Bayraktar ise denizci olarak askerliğini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ve çıkarma yapan ilk birlikte bulunduğunu dile getirdi.

Birlikteki 17 arkadaşının şehit olduğunu ifade eden Bayraktar, "Biz ilk çıkanlardandık. Askerlik bittikten sonra İzmir'e yerleşip evlendim. 2 çocuğum oldu. Büyük oğlum Barış, Menderes Belediyesinde 5 yıl önce işe girdi. Bu seçimde belediye değişince önceki yönetimin aldığı kişileri işten çıkarıyorlar. İş yapmış yapmamış durumuna bakmıyorlar. İşine son verildiği haberini alınca üzüldük. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Parkinson hastası anne Cevriye Bayraktar ise oğlunun hiçbir suçu olmadığı halde işinden çıkarıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye çalışanı işçiler için sözlerini de hatırlatan Bayraktar, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 19:52
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş başvurusu İŞKUR alımları MEB ne zaman 2019 İŞKUR iş ilanları
    1. İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı iş..
    2. CHP'li belediyeden büyük skandal!..
    3. Başkan Arı'dan Sözcü'nün haberine..
    4. Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden..
    5. Türk jetleri PKK cephaneliğini böyle..
    6. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı..
    7. Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç..
    8. Vize ve finaller ne zaman başlar?..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lindsey..
    10. Baskın yapıldı! Polis parayı saya saya..
    11. Millet İttifakını sarsan anket..
    12. Af son dakika haberleri! Af ceza..
    13. ABD'de neler oluyor! Şaşırtan ölüm
    14. Garry Rodrigues: 'Bu durum çok üzücü...'
    15. Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman..
    16. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ilk..
    17. Kızıl Çin suçüstü yakalandı! Zincire..
    18. Gebeler keten tohumu yiyebilir mi?..
    19. Rusya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması:..
    20. Trump: Biden yanlış yaptı!
    21. Şanlıurfa isotundan sabun üretildi
    22. Ordu’da tabelalara ‘maganda’ kurşunu
    23. Hastaneden çıkıp HDP önündeki eyleme..
    24. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne..
    25. OGM personel alımı başvuruları ne..
    26. Körfez diken üstünde: BAE'de şüpheli..
    27. Yanan tencere nasıl parlar? İşte,..
    28. İsmail Kartal: Elimde Muriqi yok
    29. 45 Aile HDP önünde eylem yapıyor
    30. 5 yaşındaki çocuk annesini kurtardı!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı