CHP’li belediyede yeni işçi kıyımı! SMS’le 90 işçi daha kovuldu

Göreve geldiği günden bu yana binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP'li Vahap Seçer'e kentin her kesiminden tepki yağarken, son olarak Kültür ve İmar A.Ş'nin yaklaşık 90 personeli 'hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir' mesajıyla işten çıkardığı ortaya çıktı.

HDP'ye kadro açtı

Büyükşehir Belediyesinin işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir yandan Kandil'in ve İmralı'nın destekçilerini maalesef ki çalıştırırken diğer yandan da belediyede vatanını ve milletini sevmek suç olarak telakki edilmektedir" dedi.

Fesih SMS'le yapıldı

Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele akşam saatlerinde, mesai bitiminin ardından "iş çıkışı" verilerek, SMS ile bildirim gönderildi. Mesajda; "Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın 23.11.2021 tarih ve 192167 sayılı yazısı ile hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir" denildi.

Ülkücü olmak suç

Seçer'in bu işçiler yerine HDP ve PKK'lıları belediye kadrolarına aldığını söyleyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ülkücü olmak maalesef ki işten çıkarılmaya gerekçe olarak gösterilmektedir. Kocası, MHP'li ve ülkücü olduğu için bir kadının eline süpürge vererek cadde cadde, sokak sokak temizlik yaptıracak kadar gözü dönmüş zihniyet utanmadan sıkılmadan, Allah'tan korkmadan kadın hakları savunuculuğunu da arsızca yapmaktadır.

Yavrusu kalp hastası olan bir kadına 'MHP'ye olan üyeliği iptal ettirip, HDP'ye üye olursan, iş konusunda sana yardımcı oluruz' diyecek kadar alçalan bu anlayış utanmadan insan hakları bezirgânlığı yapmaktadır. Engelli bir kardeşimizi işten çıkaracak kadar rezillikte zirveye oynayan bu yapı faşizmin dikâlâsını Mersin'e ve Mersinlilere uygulamaktadır" dedi.