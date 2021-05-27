CHP’li belediyede vurgun! Beşiktaş-Beyoğlu arası ballı vurgun

Zekeriya Say İstanbul

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlara peşkeş çekmeye alışan CHP’liler bu kez baltayı taşa vurdu. Biri seçimden sonra olmak üzere kurduğu iki şirketiyle 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden 2 milyon 295 bin TL’lik 5 adet adrese teslim ballı ihale aldığı tespit edilen CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil, apar topar görevinden uzaklaştırıldı. Yolsuzluk iddialarının kesilmediği Beşiktaş Belediyesi’ne şimdi de CHP Beyoğlu İlçe Başkanının karabasan gibi çöktüğü ortaya çıktı. Akit’in ulaştığı belgelere göre, Şahin Dil’in kurduğu düşük sermayeli şirketlerle 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet adrese teslim ballı ihale aldığı öğrenildi. Dil’in yerel seçimlerin ardından 7 Ağustos 2019’da kurduğu EYL Tedarik Temizlik ve Gıda ile 2017 yılında kurduğu 250 bin TL sermayeli ERA Meşrubat Gıda Demir Çelik ve Metal şirketlerinin Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ihaleler şöyle:

l 07.05.2020, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 milyon 455 Bin 730 TL bedelli “Temel İhtiyaç Gıda Kolisi Alımı” ihalesi.

l 12.11.2019, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, “Hasta Bezi alımı” ihalesi 295 bin TL.

l 12.11.2019, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 288 Bin TL bedelli “Gıda Kolisi Alımı” ihalesi.

l 25.03.2020, Sosyal Yardım İş. Müd., “Beşiktaş’a hoş geldin bebek çantası alımı” ihalesi 270 Bin TL.

l 24.12.2020, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, “Hasta Bezi alımı” ihalesi 229 bin 800 TL.

Canan üstünü örttü

İhale vurgununun ortaya çıkmasının ardından ön almak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, soygunun üzerini örtmek için çareyi Dil’i apar topar görevden uzaklaştırmakta buldu. CHP’ye yakın kaynaklara göre, eski CHP Beyoğlu İlçe Başkanı İnan Güney’in, Beşiktaş Meclis Üyesi seçilmesiyle halefi Şahin Dil’e Beşiktaş Belediyesi’nin kapıları ardına kadar açıldı. Güney’in ismi Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi olmasının ardından Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğu ile de anılmıştı.

