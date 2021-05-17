CHP'li belediyede milyonlarca TL'lik vurgun

İstanbul'da CHP'li Hasan Akgün'ün Belediye Başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi 39 milyonluk vurguna sahne oldu. Olay şöyle gelişti. 2015-2017 arasında 7'si yol yapım, bakım ve onarımı 1'i park çevresi düzenleme işi olmak üzere toplamda 8 ihale açtı.

Projeler için öngörülen maliyetin altında teklif veren Esenyurt Belediyesi eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın yeğeni Özcan Ercan'ın sahibi olduğu Alinda Organizasyon İnşaat ve Gıda Temizlik Hizmetleri adlı şirket, toplam değeri 70 milyon lirayı bulan ihalelerin tamamında ipi göğüsledi.

Ancak ihale alımlarında rekabet koşulu oluşmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu'na şikayet üstüne şikayet yağdı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ihaleleri tek tek mercek altına alan müfettişler, 33 sayfalık bir rapor hazırladı.

Raporda, ihaleleri alan şirketin yapılmamış yolları yapmış, kullanmadığı malzemeleri de kullanmış gibi göstererek fazladan 39 milyon 600 bin lira haksız ödeme aldığı kaydedildi.

Harcama kalemlerini ve ödemeleri inceleyen müfettişler yapılan vurgunu hazırladıkları raporda, "Analizlerle birlikte detaylı olarak yer verilen hesaplamalara göre 14 milyon 756 bin lira kamu aleyhine işlem yapıldığı kanaatine varılmaktadır" ifadeleriyle gözler önüne serdi. Büyükçekmece Belediyesi, 2017 Faaliyet Raporu'nda 50 milyon zarar gösterdi.

Belediyedeki yolsuzluğun açığa çıkmasıyla Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Ömer Faruk Çakır, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Özkan Saka, kontrol mühendisleri Burhan Özkan, Çiğdem Seymen Salman ve Mehmet Barış; kontrol görevlileri Erdinç Akgün, Onur Karakoç ve Murat Aksu, İhale Komisyonu Başkanı Erkan Koç, İhale Komisyonu Mali Üyesi Canan Asutay Uluğ ile İhale Komisyonu Üyesi Metin Gözen hakkında soruşturma açılması için harekete geçildi.

Hazırlanan soruşturma dosyası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Haklarında soruşturma izni verilen isimlerin tamamı, bakanlığın kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Ancak itiraz reddedildi ve sorumlular için yargı yolu göründü. 39 milyon liralık vurgun iddiasıyla ilgili yargının vereceği karar ise merak konusu oldu.

Kaynak: Sabah