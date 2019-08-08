0553 313 94 23

CHP'li belediyede jet hızında torpil! Sadece 1 buçuk dakika sürmüş

CHP’li Lüleburgaz Belediyesi’nde 228 kişi arasından yapılan personel alımında 1. Buçuk dakikalık mülakat sonucu meclis üyesinin oğlunun işe yerleştirildiği ortaya çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:00
CHP'li belediyede jet hızında torpil! Sadece 1 buçuk dakika sürmüş

Kırklareli'ne bağlı CHP'li Lüleburgaz Belediyesi'ndeki torpil skandalına tepkiler artıyor. Mülakatları yapan ve personel alımından sorumlu olan belediye başkan yardımcısı Leyla Güncer'in istifasını isteyen Lüleburgazlılar, yaşanan skandallara sessiz kalan belediye başkanı Murat Gerenli'ye de tepkili.

Skandal, CHP sıralarından Lüleburgaz Belediye Meclis Üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan avukat İsmail Yurdatapan'ın 39 yaşındaki oğlu Ali Özgür Yurdatapan'ı liyakate dayalı olmaksızın 228 kişinin hakkına girerek işe aldırmasıyla patlamıştı. Sabah'ın haberine göre; CHP'li ilçe yönetimi toplu istifa etmişti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düştü.. 

İşte tepkiler:

Elenenlerden Hakan Istırman: Mülakat 1.5 dakika sürdü. Kazanan CHP Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Acaba bu arkadaş 1.5 dakikada kendini nasıl tanıttı?

Elenenlerden Mehmet Suer: Burası küçük bir ilçe olduğu için herkes herkesi tanıyor. İşe alınanların hepsi kendi çevreleri.

Önceki dönem elenenlerden Mehmet İşler: İki üniversite bitirdim. Diplomalarım haricinde kepçe operatörlüğünden tutun da bahçe düzenleme peyzaj sertifikalarına kadar 9 ayrı sertifikam var. Ayrıca KPSS puanım da var. Daha önce belediye sınav yapardı ve ben en yüksek puanı alan ikinci kişiydim. Üç kere mülakata çağırıldım. Hepsinde de gerekçe gösterilmeksizin elendim. Bu usulsüzlük her şeyi ortaya çıkardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:00
  1. Kırklareli
  2. Lüleburgaz Belediyesi
  3. Atatürkçü Düşünce Derneği

YORUM YAZ

  • OfliOfli47 dk önce
    Yeni akit neyin pesindesin daha Düne kadar akp aynisini yapti ve yapiyor ve ayni sekilde diger partiler Bu belediyecilik var oldugu müttetce bunun önüne kimse gecemez haaaa ne zaman ki islamiyeti tam yasamaya baslariz o zaman baskaFimenillah
  • Adam gibiAdam gibi57 dk önce
    Ha haa. Onu anladık ta, Reis damadını, kızını yanına almadı mı? Ses var mı, yok ! O zaman münafıklık etmeyin. Doğruyu her zaman söyleyin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor
  1. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
  2. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
  3. Büyükşehirden bir katlı kavşak daha
  4. Ali Koç'tan transfer açıklaması
  5. TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
  6. Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
  7. Başak Koleji iki firma ile hizmet..
  8. Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti
  9. Bağlar’ın sporcu ordusu
  10. İmam Hatip öğrencileri robot..
  11. Kaş’ta konteyner hırsızı yakalandı
  12. "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi"..
  13. Four Seasons Otel, sandalye parası..
  14. Bilinçli tarım verimi yükseltti
  15. Ahlat Kaymakamlığına Tutak Kaymakamı..
  16. Siirt’te çayda mahsur kalan..
  17. Selçuklu Belediyesi tahsilatları artık..
  18. Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı..
  19. Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem
  20. Premier Lig’de 2019-2020 sezonunda..
  21. Derin dondurucuları değil gönülleri..
  22. İstanbul trafiğinin bayram raporu
  23. İstanbul'da hırsızlık yapan 4 kişi..
  24. Çukurca’da 2 terörist hava harekatıyla..
  25. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
  26. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
  27. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
  28. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
  29. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
  30. İzmir’de deprem son dakika kaç..
CHP'de bir torpil skandalı daha!
CHP'de bir torpil skandalı daha!
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

Günün Karikatürü

08 Agustos 2019
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru