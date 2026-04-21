CHP’li belediyede ihale peşkeşi: Milletin parasını böyle savuruyorlar

CHP’li belediyelerdeki liyakatsizlik ve ihale vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Seyhan Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün açtığı 31 milyon liralık "tanıtım ve duyuru" ihalesi, CHP’nin kirli çarklarını bir kez daha deşifre etti. İhalede 14 milyon 185 bin TL ile en düşük ve en makul teklifi veren Tanır Emre Üzelgeçici, komisyonun akılalmaz kararıyla saf dışı bırakıldı. Bölgenin en güçlü firmalarından biri olmasına rağmen teklifi "aşırı düşük" bulunan Üzelgeçici’nin yerine ihale, yaklaşık 11 milyon lira daha fazla teklif sunan Soner Barulay’a "ekonomik açıdan en avantajlı teklif" kılıfıyla peşkeş çekildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Tanır Emre Üzelgeçici, Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nin 31 milyon lira maliyetli duyuru ve tanıtım hizmeti ihalesinde en düşük teklifi vermesine rağmen ihalenin kendisine verilmemesine tepki gösterdi.

EN UYGUN TEKLİF ELENDİ, İHALE YANDAŞA GİTTİ

Adana'da Seyhan Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü, 'duyuru ve tanıtım yapılması hizmeti' için 25 Mart'ta maliyeti 31 milyon 282 bin TL olan bir ihaleye sunuldu.

İhaleye, Çukurova Ajans 25 milyon 454 bin TL, Soner Barulay 25 milyon 130 bin TL ve Tanır Emre Üzelgeçici de 14 milyon 185 bin TL teklif sundu. Komisyon, ihaleyi ikinci en yüksek teklifi yapan Barulay'a verdi. Komisyon kararını da 'ekonomik açıdan en avantajlı teklif' olarak duyurdu.

En düşük teklifi vermesine rağmen ihaleyi alamadığını söyleyen Üzelgeçici, karara itiraz edip sonuç alamadıklarını belirterek, "Teklifimiz için komisyon 'aşırı düşük' dedi. Bu konuda bölgenin en güçlü firmasıyız. Biz teklifimize göre 4 milyon 185 bin TL kâr elde ediyoruz. Diğerlerinin ortalama da kârı 15 milyon TL" açıklamasında bulundu.