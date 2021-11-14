CHP'li Belediye'de gazeteciye tehdit! "Defol lan"

Mersin'de geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vahap Seçer'in gazetecileri meclis toplantısından kovmasının yankıları sürerken yeni bir skandal yaşandı. Başkan Seçer'in basın mensuplarını meclis toplantısından kovmasının ardından verilen 1 buçuk saatlik arada Başkan Seçer, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve belediye başkanları ile yaptığı görüşmede gazetecilerin salona alınmaması ile ilgili duruş sergiledi. Ancak bu duruş muhalefet tarafından kabul görmedi.

Bu sıralarda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, A Haber muhabiri Mehmet Miras'a hakaretler savurdu. Miras'ı "Defol lan!" diyerek meclisten kovan daire başkanı, "Ben seni çağırtacağım" diyerek de tehditler savurdu. Gündeş'in bu tehdit ve hakareti sonrasında Miras, durumu emniyet güçlerine haber verdi. Muhabir polis kontrolünde meclisten ayrıldı.

Kaynak: Sabah