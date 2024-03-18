CHP'li belediyede büyük isyan! İzmir'de hayat duracak!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Geçtiğimiz günlerde 2 saat süreyle iş bırakan işçiler yarın 3. kez iş bırakacak. Eylem boyunca her gün sefere çıkan 1500 otobüsten 250 tanesi kontak kapatıp sefere çıkmayacak. Bu durum da kent içi toplu ulaşımda aksamalara neden olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

OTOBÜSLER KONTAK KAPATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 30'luk maaş artışını kabul etmeyen sendika eylem kararı aldı. Sendikaya üye işçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saat süreyle iş bıraktı. Geçtiğimiz günlerde taraflar tekrar masaya otursa da sonuç çıkmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzlaşmaz tavrı karşısında sendika yönetimi yarın 3'üncü kez iş bırakacak. Konak Pier Önü'nde toplanan işçiler Hisarönü'de CHP'li başkan Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Egemenlik Evi'ne yürüyecek.Sendika burada basın açıklaması yapıp oturma eylemi gerçekleştirecek. Eylem boyunca her gün sefere çıkan 1500 otobüsten 250 tanesi kontak kapatıp sefere çıkmayacak. Otobüslerin sefere çıkmaması kent içi toplu ulaşımda aksamalara neden olabilecek.

KARARLILIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Konuya ilişkin Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri'nden yapılan ortak açıklamada "Sendikamız üye, yönetici ve temsilcileri alın terinin hakkını almak, kararlılığını dosta düşmana gösterecek" denildi. Sendika uzlaşma olmaması halinde eylemlerin giderek artacağını da sözlerine ekledi.

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