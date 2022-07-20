CHP'li belediye yarım asırlık ağacı neden zehirledi? Mersin bu iddia ile çalkalanıyor

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacı asit enjekte ederek yok edilmek istendi. Kuruyan ağaca müdahale edildi, yeniden yeşertmek için büyük çaba harcanıyor.

Skandalın arkasından CHP'li Büyükşehir Belediyesi çıktı

Olayın ardından ağacı kurtarmak için çalışmalar hızla başlarken, faillerin bulunması için de büyük çaba harcandı. Bölgedeki tüm kameralar tek tek izlendi ve çarpıcı gerçeklere ulaşıldı.

Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacını zehirleyenlerin geldiği araç kameralardan tespit edildi. Araç ile ilgili Emniyet tarafından yapılan araştırmalar kısa sürede sonuç verdi. Aracın kiralık olduğu tespit edildi. Aracın CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı öğrenildi.

Yarım asırlık ağacı kurutan zehri verenlerin tespiti de yapıldı. Kiralık aracı kullandığı belirlenen Yusuf S. kısa sürede enselendi. Yakalanan şahsın ifadesi alındı. Yapılan görüşmede şahsın yanında bulunan kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğu öğrenildi.

Talimatı CHP'li belediyenin daire başkanı vermiş!

Emniyetin titiz çalışması sonucunda düğüm hızla çözülmeye başlarken, ağacın zehirlenmesi talimatını veren isim de ortaya çıktı. Buna göre; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim Gökçek'in ağacın zehirlenmesi talimatını verdiği şahıslar tarafından beyan edildi.

Şok iddia! Konser alanının açısını kapatıyor diye mi zehirlendi?

Ağacın zehirlenmesi olayının ardından CHP'nin çıkması ile şehirde birçok iddia gündeme geldi. Ağacın kurutularak yok edilmek istenmesinin nedeni olarak konser alanı gösterildi. Özgecan Aslan Meydanı'ndaki ağacın konserlerde tam merkezde kaldığı ve görüş alanını kapattığı, CHP'li belediyenin bunun için ağacı yok etmek istediği iddia edildi.