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Gündem CHP’li belediye üzerinden yeni rezalet! Estetik ameliyatı danışmandan parası bakın nereden
Gündem

CHP’li belediye üzerinden yeni rezalet! Estetik ameliyatı danışmandan parası bakın nereden

Yeniakit Publisher
2023-12-20 16:01:00 -
CHP’li belediye üzerinden yeni rezalet! Estetik ameliyatı danışmandan parası bakın nereden

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin Belediyede reklam ilanlarından 58 milyon TL yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor, başdanışmanın ise reklam şirketlerine ev kirasını ödeterek vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyatı yaptırdığı öne sürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin Belediyede reklam ilanlarından 58 milyon TL yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor, başdanışmanın ise reklam şirketlerine ev kirasını ödeterek vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyatı yaptırdığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda başdanışman Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"58 MİLYON TL REKLAM İLANLARINDA YOLSUZLUK YAPILMIŞ"

Yakalanan 10 kişi, reklam ilanlarından yolsuzluk yaparak 58 milyon TL'lik bir haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Başdanışman Mürüvet S.'nin hesabına ihaleleri verdiği reklam şirketleri tarafından 1 milyon TL para giriş-çıkışı olduğu iddia edildi.

"REKLAM ŞİRKETLERİNE EVİNİN KİRASININ ÖDETİP ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMIŞ"

Reklam firmalarına ihale şartnamesinin önden verildiği, ihale şartnamesinin önden hazırlanarak teslim edildiği öne sürülürken başdanışman Mürüvet S.'in ihaleleri verdiği reklam şirketlerine evinin kirasını ödettiği ve vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan, reklam ihalelerinden sahte fatura ayarlanarak gözaltına alınan şüphelilerin kişisel hesaplarına reklam firmaları tarafından para-giriş çıkışı olduğu ileri sürüldü.
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