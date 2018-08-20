CHP’li belediye üç koyuna sahip çıkamadı

Kurban Bayramı öncesinde yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için CHP’li Çatalca Belediyesi'ne ait pazara getiren Sedat Demir isimli besicinin 20 adet küçükbaş hayvanı hırsızlar tarafından çalındı.

Pazar yerinde güvenlik olmaması sebebiyle, çitleri keserek hayvanların olduğu alana ulaşan hırsızlar büyük bir soyguna imza attı. Kurbanlıklarını çalındığını anlayan Demir, polise başvursa da herhangi bir sonuç alamadı. Pazar yeri etrafındaki ve diğer güzergahlardaki kameraların çalışmadığının anlaşılmasıyla çaresiz kalan Demir, yetkililerden yardım istedi.

KURBANLIKLARINI ARIYOR

Kurbanlıklarını kredi çekerek yetiştirdiğini belirten Demir, “Beş tanesini satmıştım. Onlar da çalındı. Kurbanlıkları alan kişilerin zararını da ben karşıladım. Yıl içinde büyük emek sarf ederek biz bu kurbanlıkları besliyoruz” dedi. Zararının 50 bin TL civarında olduğunu kaydeden Demir, “Pazar yerindeki kameralar çalışmıyor. Sadece oradaki değil güzergahtaki diğer kameralar da çalışmıyor. Kendi imkanlarımla hayvanlarımı arıyorum” şeklinde konuştu.