CHP’li belediye suya yüzde 35 zam yaptı! 2 milyonluk lüks VİP aracı ile vatandaşın cebine göz dikti

Bilecik’te 2 Milyonluk lüks VİP makam aracıyla gezen CHP’li Başkan Semih Şahin, vatandaşın su faturalarına yüzde 35 oranında zam yaptı.

Bilecik Belediyesinde Aralık ayının ilk Meclis toplantısında gündeme gelen, belediyenin tahsil edeceği ücret ve tarifeler konusu ikinci oturumda görüşülmek üzere komisyona sevk edilmişti. Önceki gün gerçekleştirilen Aralık ayı ikinci ve son oturumunda, CHP'li Başkan önderliğinde toplanan meclis, su tarife ücretlerine tam yüzde 35 oranında fahiş bir zam yapma kararı aldı.

Millet ittifakı tam kadro evet dedi

Gerçekleşen toplantıda görüşülen diğer maddelerin ardından sıra, suya yapılacak zam ile ilgili maddeye geldi. Su ücretlerine yüzde 35 oranında zam talep edilen maddeye Cumhur ittifakının MHP ve AK Partili Meclis üyeleri hayrı oyu verirken, Millet ittifakının CHP'li ve İyi Partili Meclis üyeleri ise tam kadro el kaldırarak onay verdi. Suya fahiş zam maddesi oy çokluğuyla meclisten geçti.

Fahiş fiyat algısı yaratanlar fahiş zam yaptı

Meclisteki çoğunluk nedeniyle zam maddesi karşısında çaresiz kalan Cumhur İttifakının bazı meclis üyeleri, yaşananları, "Fahiş fiyat ve dolar kuru üzerinden hükümeti sıkıştırmaya kalkanların gerçek yüzünü gördük. En temel ihtiyaç olan suya acımasızca fahiş zam uyguladılar" diyerek tepki gösterdi.