CHP'li belediye Sarıgül'e savaş açtı! Milyonluk ilişkiler ortaya döküldü

Keskin, Şişli Belediyesi’ne ait olan ama önceki başkan Mustafa Sarıgül döneminde devredilen milyarlık arsaları, otoparkları ve reklam mecralarını, değerinin altında kiralanan varlıkları geri aldıklarını kaydetti.

Gelinen aşama ile ilgili açıklamada bulunan Keskin, “Değeri 500 milyon doların üstünde olan taşınmazların Belediyemize devrine ilişkin lehimize olan mahkeme kararlarına rağmen, Şişli Meslek Yüksek Okulu, yargı kararlarına saygı göstermemekte, bu gayrimenkulleri Şişli Belediyesi’ne diğer bir ifade ile Şişli halkına iade etmesi gerekirken anayasal yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Yargı süreci son derece ağır bir şekilde ilerlemekte, geç gelen adalet adalet değildir ve her geçen gün Şişli halkının zararına olmaktadır” dedi.

Keskin sözlerine şöyle devam etti:

“Son olarak MYO avukatlarınca sulh görüşmesi teklif edilmiş, bu doğrultuda 31 Ekim 2023 tarihli Şişli Belediye Meclisi toplantısında, bana sulh görüşmesi yapma yetkisi verilmiştir. Sulh görüşmesi, hukuki bir tabir olup, karşı tarafın isteklerini kabul etme anlamına asla gelmediği gibi, alınan yetki bir imza yetkisi de değildir. Yapılacak olası sulh görüşmesinin her detayını hem Şişli Belediyesi Meclisi’ne hem de kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklayacağım. Herkes bilsin ki Şişli’nin peşkeş çekilen tüm mallarını geri alana kadar mücadelemiz bitmeyecek.”

Keskin’in geri aldıklarını söyledikleri gayrimenkuller ise şu şekilde:

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•Her parseli 1 TL’den İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne devredilmiş, yaklaşık değeri 20 milyon dolar olan taşınmazları dava süreci sonunda kamuya geri kazandırıldı.

•İlçede yer alan 785 araçlık 5 otopark, daha önce mafyanın kontrolüne geçmişti. Bu otoparklar, emniyete de intikal eden birçok tehdit, gasp, çalışanlara fiziksel saldırı ve müdahaleye rağmen, yürütülen büyük bir mücadele ve açılan davalar sonucu belediyeye geri kazandırılarak işletmeye açıldı.

•Yine Şişli Belediyesi’ne ait olan outdoor’lar mafyanın eline geçmişti. Otoparklarda olduğu gibi ciddi bir mücadele ile geri alındı ve belediyeye kazandırıldı.

•2019 öncesinde aylık 35.000 TL’ye kiraya verilen akaryakıt istasyonu, 25 Ağustos 2020 de sonuçlanan ihale ile 10 yıllık kira bedeli peşin alınmak suretiyle 30.500.000 TL + KDV bedelle kiraya verildi.

•Teşvikiye Mahallesi’nde bulunan ve önceleri sadece site sakinlerinin kullanabildiği 2.213 m2 üzerine kurulu yeşil alanı ve basketbol sahası; Prof. Dr. Muzaffer Gürakar Parkı adı ile kamuya kazandırıldı.

•Teşvikiye Mahallesi’nde atıl durumda bulunan arazi, komşuların talebi üzerine tenis kortu olarak yeniden düzenlerdi. 1.450 m2 alan üzerine inşa edilen tenis kortu, balon sistemi kullanılarak yapıldı. 600 m2 kortun yanında bir kadın, bir erkek tuvaleti ve duş alanları bulunuyor. Spor yapan komşuların, dinlenebilmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi amacı ile bir de kafe hizmet veriyor.

•Kemerburgaz’daki atıl durumda olan asfalt fabrikası, teknoloji olarak yenileyerek, yeniden faaliyete geçirildi ve kamuya geri kazandırıldı. Saatte 90 ton üretim kapasitesine sahip olan bu fabrika, hem Şişli’nin hem de bölgedeki diğer ilçelerin asfalt ihtiyacını karşılıyor.

•Asfalt fabrikasının bünyesinde beton imalatı yapmak üzere Şişli Beton kuruldu. Kentsel dönüşümün bir parçası olan beton imalatında Şişli Beton olarak, komşuların kentsel dönüşüm projelerinde en hızlı ve en kaliteli hizmeti alabilmeleri için önemli bir adım atıldı.

Kaynak: Birgün