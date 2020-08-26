CHP’li Belediye ile ters düşen Müjde Ar çareyi Cumhurbaşkanlığı’nda aradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Gündoğan'daki otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları için şikayet mektubu yolladı.

Aralarında anlaşmazlık çıkması sonrası Müjde Ar, CHP’li Ahmet Aras’a dava açtı.

Gürültü kirliliği gerekçesiyle söz konusu işletmelere Belediye işlem yapamadı.

Ses kirliliği sebebiyle inat eden Müjde Ar, 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kurup toplantılar yapılacağını ve Belediyenin protesto edileceğini açıkladı.

CİMER'e dilekçe yolladı

Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisindeki evinin yakınında gürültü kirliliği nedeniyle işletmeleri şikayet etmesine rağmen hiçbir yaptırım olmadığını aktaran Ar, Ar, avukatı Mustafa Emre Atmaca aracılığıyla CİMER'e dilekçe yolladı.

Dilekçede 22 Temmuz'da verilen son dilekçe sonucunda bahse konu otelde yapılan gürültü ölçümlerinde sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği Belediyeye hatırlatıldı.

Dilekçede işletmeler ile ilgili yaptırım kararına değinildi. İşletmelere herhangi yaptırımın olmadığı hatırlatıldığı dilekçede şu ifadeler geçti:

İlgili işletme ile ilgili birçok kez aynı sebepten kaynaklı idari yaptırım kararı almasına binaen 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükmünce işletmenin müzik ruhsatının veya işletme ruhsatının iptali veya gerekli tedbirleri içerir idari yaptırım kararları alınması elzemken bu husus ilgili belediye tarafından sürekli atlanmıştır. Bu nedenlerle Bodrum Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.