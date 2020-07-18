CHP'li belediye DSİ'yi suçlamıştı: Gerçek ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su kesintileriyle ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapılmıştı.

Yapılan açıklamada, 1-13 Temmuz tarihleri arasında Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su kesintilerinin "Bodrum Yarımadası Acil İçmesuyu Projesi İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hattı 1.Kısım İnşaatı" kapsamında Devlet Du İşleri tarafından döşenen boru hattı ve Yeniköy Kemerköy Termik santrali kül soğutma ve kazan katma suyu ihtiyacı amacıyla Geyik Barajı ile Yeniköy Kemerköy Termik Santrali arasındaki hattın üzerinde yaşanılan patlaklar nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülmüştü.

2001'de hayata geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yarımadası'nın içme kullanma suyu ihtiyacının DSİ tarafından yapılacak tesisler vasıtasıyla karşılanması amacıyla 7 Aralık 2001 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü ile Bodrum Belediyeler Birliği arasında 1053 sayılı Kanuna istinaden imzalanan Protokol çerçevesinde Bodrum İçmesuyu Projesi hayata geçirildi.

Proje ile Bodrum Yarımadasına Geyik Barajı'ndan 5 hm³/yıl ve Çamköy YAS Kuyularından 4,72 hm³/yıl olmak üzere toplam 9,72 hm³/yıl içme kullanma suyu tahsis edildi.

Geyik Barajı, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali soğutma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 1988 yılında Türkiye Elektrik İdaresi (TEK) tarafından yapılmıştır. Geyik Barajı ile Yeniköy Termik Santrali arasında bulunan isale hattı barajla eş zamanlı olarak TEK tarafından yapıldı.

Bodrum Yarımadası'nın içmesuyu ihtiyacının karşılanabilmesi için barajdan yarımada için 5 hm³/yıl su tahsisi yapıldığı, yapılan su tahsisi karşılığında Bodrum Belediyeler Birliği/MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden barajın yatırım maliyeti için herhangi bir bedel talep edilmediği öğrenildi.

TEK tarafından yapılan hattan Bodrum Yarımadası su ihtiyacı için DSİ tarafından Bodrum İçmesuyu Projesi kapsamında bağlantı yapıldı. TEK tarafından yapılan hattın bakım onarımı Yeniköy Kemerköy Termik Santrali yetkililerince yapılmakta olduğu belirlendi. Eski olan bu hattın arıza olması durumunda, MUSKİ ve Termik Santral İdaresi tarafından tamiri süresince hattaki suyun kesileceği hakkında bilgilendirilme yapıldığı ve tamiratın tamamlanmasına müteakip Termik Santral ve Bodrum Yarımadasına su akışı sağlanmakta olduğu öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasında Bodrum Yarımadası'ndaki su kesintilerinin sebebi olduğu ifade edilen patlaklar, Geyik Barajı'ndan Yeniköy Termik Santraline giden ve 1988 yılında TEK tarafından yapımı gerçekleştirilen hatta ve Bodrum İçmesuyu Projesi kapsamında yapımı DSİ tarafından gerçekleştirilen CTP isale hattının Erdemil Caddesi üzerindeki kısmında meydana geldiği öğrenildi.

TEK tarafından yapılan hatta meydana gelen patlak/patlaklar DSİ koordinasyonunda Yeniköy Termik Santrali tarafından onarıldığı belirlendi.

Belediye tarafından bir tamirat bedeli de ödenmediği, yine Bodrum İçmesuyu projesi kapsamında DSİ tarafından yapılan isale hattında meydana gelen hattaki patlağı ise tesislerin 2011 yılından beri işletmecisi olduğu MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından onarıldığı belirlendi.

Yaklaşık 9 yıldır

Bodrum İçmesuyu Projesi kapsamındaki işlerin tamamlanmasını müteakip tüm tesislerin 2011 tarihinde imzalanan Devir Protokolü ile Bodrum Belediyeler Birliğine devredildiği, Bodrum İçmesuyu Projesi kapsamındaki tesislerin devir tarihinden itibaren yaklaşık 9 yıldır işletmede olduğu öğrenildi.

Yine edinilen bilgiye göre, Muğla'nın 2014 tarihinde Büyükşehir olmasını müteakip tesislerin işletmesinin MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne geçtiği öğrenildi. Tesisleri mevcut hali ile kabul ettikleri, protokole istinaden DSİ tarafından yatırımları gerçekleştirilen tesislerin maliyetinin 2012 yılı fiyatlarıyla 115 Milyon TL olduğu, maliyetin bu güne kadar DSİ'ye geri ödenmesi gereken miktarı 37.8 Milyon TL olduğu öğrenildi.

Bir kısmı DSİ'ye aktarıldı

Tesislerin maliyeti içerisinde MUSKİ Genel Müdürlüğünce borca ilişkin hiç ödeme yapılmadığı, borcun 19 Milyon TL'lik kısmı Belediyenin Genel Bütçe Vergi Geliri Payından kesinti yapılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından DSİ'ye aktarıldığı belirlendi.

MUSKİ Genel Müdürlüğünün Bodrum İçmesuyu Projesine ilişkin olarak gecikme faizi ile birlikte halen 23.3 Milyon TL vadesi geçmiş borcu bulunduğu öğrenildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğünce işletilen sorunlu olarak belirtilen tesisler ile ilgili bir ödeme iradesi ortaya konulmadığı kaydedildi.

Borcunu ödemiyor

Yapılan yazışma ve görüşmelerde de sorunsuz diğer hatların geri ödemesinin yapılabileceği ancak patlayan hatlarla ilgili sorun çözülene kadar herhangi bir ödeme yapılmayacağı ifade edildiği öğrenildi. Yine ödeme yapılmamasına rağmen borcunu ödemediği tesisleri kullanmaya devam ettiği ve su satışından da gelir elde ettiği belirlendi.

Herhangi bir ödeme yapılmamasına karşın kullanılmaya devam edilen bahsi geçen sorunlu tesisler ile ilgili; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Muğla ili genelinde içme-kullanma suyu temini ve bunlar için gereken tesislerin yapılması görevi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nde olduğu öğrenildi.

Yani, Bodrum Yarımadası'na sorunsuz bir şekilde içme-kullanma suyu temin edilmesi için gerekli çözümün sağlanması MUSKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda...

Sorumluluk MUSKİ'de

DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen Bodrum İçmesuyu Projesi kapsamındaki tesislerin DSİ tarafından işletilme yükümlülüğü bulunmadığı, tesislerin tamamlanma ve devir tarihi olan 2011 yılından sonra bakım, onarım ve işletme sorumluluğunun tamamen MUSKİ Genel Müdürlüğü uhdesine geçtiği öğrenildi.