CHP'li Belediye çalışanından küçük çocuğa taciz! Anneden şoke eden iddia

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi oldu.

Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söyledi.

CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. isimli adam, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi..

Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü. İddiaya göre belediye yetkilileri M.Z.'nin işine son verilmesi halinde doğacak olan tazminat miktarını belediyenin karşılayamayacağını, bu yüzden işine son verilmeyeceğini söyledi..

Bunu duyan anne Y.D. belediye binası önünde ateş püskürdü..

"YANINA KÂR KALACAKTI"

Sabah gazetesindeki habere göre anne Y.D. adalete güvendiğini belirterek, "Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Benim oğlumun profil fotoğrafını gördüğü ve yaşını bildiği halde ahlaksızca konuşmalar ve fotoğraflar gönderdi. Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikayetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikayetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi..