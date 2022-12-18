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Yerel CHP'li Belediye çalışanından küçük çocuğa taciz! Anneden şoke eden iddia
Yerel

CHP'li Belediye çalışanından küçük çocuğa taciz! Anneden şoke eden iddia

CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu. CHP’li Kırşehir Belediyesi, 14 yaşındaki B.T.’yi taciz eden belediye çalışanını “tazminat yükü” nedeniyle işten çıkarmadı. Tacizciyi koruyan belediye, derdini anlatmaya çalışan mağdurun annesine dava açtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 12:32:00 - 2022-12-18 12:47:56
CHP'li Belediye çalışanından küçük çocuğa taciz! Anneden şoke eden iddia

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi oldu.

Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söyledi.

CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. isimli adam, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi..

Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü. İddiaya göre belediye yetkilileri M.Z.'nin işine son verilmesi halinde doğacak olan tazminat miktarını belediyenin karşılayamayacağını, bu yüzden işine son verilmeyeceğini söyledi..

Bunu duyan anne Y.D. belediye binası önünde ateş püskürdü..

"YANINA KÂR KALACAKTI"

Sabah gazetesindeki habere göre anne Y.D. adalete güvendiğini belirterek, "Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Benim oğlumun profil fotoğrafını gördüğü ve yaşını bildiği halde ahlaksızca konuşmalar ve fotoğraflar gönderdi. Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikayetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikayetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi..

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Yorumlar

Mahmud

CHP yi kapatalım gitsin

isimsiz

o tür şikayetlerin yeri belediye değildir adliyedir,gidersin savcıya şikayetçisi olursun araştırılır doğru ise hakimler ceza verir,hakim ceza verirse belediye de tazminatsız işten çıkarır
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