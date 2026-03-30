CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti

Makam gücüyle istismar ve "bankamatik" sevgili skandalı

Yarkadaş’ın anlattığına göre yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özkan Yalım’ın yanında bulunan 21 yaşındaki genç kızın, 2024 yılından bu yana UŞAK BELEDİYESİ kadrosunda göründüğü ancak hiç işe gitmeden düzenli maaş aldığı ortaya çıktı.

"Belediyeler arası sevgili değişimi" iddiası

Haberin en çarpıcı kısımlarından biri de belediyeler arasındaki "istihdam paslaşması" oldu. Yarkadaş, Yalım’ın bir diğer sevgilisinin İzmir’deki bir CHP’li belediyede çalıştığını, buna karşılık İzmir’deki belediye başkanının bir yakınının da UŞAK’ta istihdam edildiğini öne sürdü. Yarkadaş bu durumu "karşılıklı değişim" olarak nitelendirerek, kamunun kaynaklarının şahsi zevkler için peşkeş çekildiğini savundu.

"Siz 103 yıllık çınarımızı ne hale getirdiniz?"

Barış Yarkadaş, CHP Genel Merkezi’nin bu skandallar karşısında sessiz kalmasına ve hatta "Demokrasi Nöbeti" adı altında bu olayları savunmasına tepki gösterdi.

"Evli ve 3 çocuklu bir siyasetçi dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir rezalete karıştıysa istifa eder. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bu seks skandalını savunmakla yetinmiyor, üstüne bir de miting yapıyorsunuz."

Ahlaki çöküş uyarısı

Yarkadaş, CHP’li yöneticilere seslenerek, genel merkezin karşısındaki binadan alınan dairelerden ve dönen dolaplardan haberdar olduğunu belirtti.

"Kamunun parasıyla sevgililerinin masraflarını ödetmek ne zamandan beri altı okun ilkesi oldu?" sorusunu soran eski vekil, partinin ahlaki üstünlüğünün "değişim" adı altında yok edildiğini vurguladı.

CHP yönetimi bu utançla yüzleşecek mi?

Yarkadaş, CHP’li yetkililerin çocuklarının bile bu yolsuzlukları savunmadığını belirterek, parti yönetimini aynaya bakmaya davet etti. Skandalın boyutları derinleşirken, genel merkezin Özkan Yalım hakkında ihraç sürecini işletip işletmeyeceği merak konusu.