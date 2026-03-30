Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var "Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap! CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi! Papa'dan İsrail'e sert sözler! İki şeytan anlaştı: ABD ve İsrail'den İran'a kanlı tezgah! Rumlar sonunda meseleyi anladı: Batı'nın ileri karakolu olmak felaket getirdi! Araba alacaklar dikkat: Büyük zam yolda! İHA’lar başka ülkeye düştü: Hava sahası ihlali “Çok Ciddi” Vatandaşlardan şikayet yağdı, Erdoğan hemen talimat verdi! Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştirilerden biriyle sarsıldı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP yönetiminin yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarına siper olduğunu savunarak adeta ateş püskürdü.

Makam gücüyle istismar ve "bankamatik" sevgili skandalı

Yarkadaş’ın anlattığına göre yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özkan Yalım’ın yanında bulunan 21 yaşındaki genç kızın, 2024 yılından bu yana UŞAK BELEDİYESİ kadrosunda göründüğü ancak hiç işe gitmeden düzenli maaş aldığı ortaya çıktı.

"Belediyeler arası sevgili değişimi" iddiası

Haberin en çarpıcı kısımlarından biri de belediyeler arasındaki "istihdam paslaşması" oldu. Yarkadaş, Yalım’ın bir diğer sevgilisinin İzmir’deki bir CHP’li belediyede çalıştığını, buna karşılık İzmir’deki belediye başkanının bir yakınının da UŞAK’ta istihdam edildiğini öne sürdü. Yarkadaş bu durumu "karşılıklı değişim" olarak nitelendirerek, kamunun kaynaklarının şahsi zevkler için peşkeş çekildiğini savundu.

"Siz 103 yıllık çınarımızı ne hale getirdiniz?"

Barış Yarkadaş, CHP Genel Merkezi’nin bu skandallar karşısında sessiz kalmasına ve hatta "Demokrasi Nöbeti" adı altında bu olayları savunmasına tepki gösterdi.

"Evli ve 3 çocuklu bir siyasetçi dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir rezalete karıştıysa istifa eder. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bu seks skandalını savunmakla yetinmiyor, üstüne bir de miting yapıyorsunuz."

Ahlaki çöküş uyarısı

Yarkadaş, CHP’li yöneticilere seslenerek, genel merkezin karşısındaki binadan alınan dairelerden ve dönen dolaplardan haberdar olduğunu belirtti.

"Kamunun parasıyla sevgililerinin masraflarını ödetmek ne zamandan beri altı okun ilkesi oldu?" sorusunu soran eski vekil, partinin ahlaki üstünlüğünün "değişim" adı altında yok edildiğini vurguladı.

CHP yönetimi bu utançla yüzleşecek mi?

Yarkadaş, CHP’li yetkililerin çocuklarının bile bu yolsuzlukları savunmadığını belirterek, parti yönetimini aynaya bakmaya davet etti. Skandalın boyutları derinleşirken, genel merkezin Özkan Yalım hakkında ihraç sürecini işletip işletmeyeceği merak konusu.

İşte Uşak'a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım'dan

Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın 4 işletmesi arandı

Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23