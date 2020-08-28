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Gündem CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma mı alındı? Açıklama geldi
Gündem

CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma mı alındı? Açıklama geldi

Koronavirüse yakalanan ve tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:09:00 -
CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma mı alındı? Açıklama geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı. Tedavi altında olduğu belirtilen Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerek basında ve kamuoyunda dolaşan söylentilerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkan Böcek'in sağlık durumunu yakından izlediklerini ve sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini ifade eden Bayar, Böcek'in sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu da bilgilendireceklerini bildirdi.

Bayar, Başkanın tüm değerlerinin normal olduğunu, en kısa sürede görevinin başında olacağını kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

"Gerçeği yansıtmıyor"

İl Başkanı Bayar, asında ve kamuoyunda dolaşan söylentilerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bildirerek kamuoyundan beklentilerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri olduğunu söyledi.

Yoğun bakıma alındığı iddiaları

17 Ağustos tarihinde, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oksijen miktarının düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakımaa alındığı iddiaları gündeme gelmişti. Son günlerde bu iddiaların yoğunlaşması dikkat çekmişti.

Koronavirüs kabusu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlara rehavete kapılmamaları, sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyulması çağrıları sık sık yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, farkındalık oluşturacak paylaşımlara imza atıyor.

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