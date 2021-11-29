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Gündem CHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Gündem

CHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:54:00 - 2021-11-29 14:18:25
CHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti.

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