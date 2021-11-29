CHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Sivas'ın İmranlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti.