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Siyaset CHP'li belediye başkanı Serdar Aksoy partisinden istifa etti
Siyaset

CHP'li belediye başkanı Serdar Aksoy partisinden istifa etti

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak partisinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:58:00 -
CHP'li belediye başkanı Serdar Aksoy partisinden istifa etti

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."   

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