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Aktüel CHP'li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Aktüel

CHP'li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle suç duyurusu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:23:00 -
CHP'li Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "görevi kötüye kullanma" iddiası ile suç duyurusu yapıldı.

Aras, sosyal medya hesabından Yahşi Mahallesi Taşlıkburun mevkisinde etrafta, şişe, poşet ve boş içecek kutularının da olduğu çeşitli atıkların fotoğrafını "Bu sabah, Yahşi Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadeleriyle paylaştı.

Aras'ın paylaşımı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

Muğla Barosu avukatlarından Göray Karadut, "görevi kötüye kullanma" iddiası ile Aras hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, bahse konu paylaşımla görevin kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmadığının açık bir şekilde ikrar edildiğini belirten Karadut, "Çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli bu görevin ihmali ya da kasıtlı bir şekilde yapılmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur." ifadelerini kullanarak Aras hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan kamu davası açılmasını talep etti.

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