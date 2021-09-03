CHP'li belediye başkan yardımcısı alkol alıp kabadayılık yaptı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir rezilliğe imza attı. Yüksek oranda alkol aldığı iddia edilen Günerhan, halka hizmet için seçildiği Esenyurt sokaklarında kabadayılığa soyunduğu öne sürüldü.

Vatandaştan tepki

Belediye Başkan yardımcılarının alkollü olduğunu gören vatandaş kameralara sarıldı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, CHP'li başkan yardımcısına tepki göstererek "Evet Esenyurt Belediye Başkanı yardımcımız Selçuk Günerhan, içmiş içmiş gelmiş kabadayılık yapıyor. İşte bir buçuk milyon nüfusu yöneten umudun şehri Esenyurt" ifadelerini kullandı.