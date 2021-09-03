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Gündem CHP'li belediye başkan yardımcısı alkol alıp kabadayılık yaptı
Gündem

CHP'li belediye başkan yardımcısı alkol alıp kabadayılık yaptı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, alkol aldıktan sonra Esenyurt sokaklarına indi, Görüntüleri kayıt altına alan bir vatandaş, "Evet Esenyurt Belediye Başkanı yardımcımız Selçuk Günerhan, içmiş içmiş gelmiş kabadayılık yapıyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 12:18:00 -

CHP'li Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir rezilliğe imza attı. Yüksek oranda alkol aldığı iddia edilen Günerhan, halka hizmet için seçildiği Esenyurt sokaklarında kabadayılığa soyunduğu öne sürüldü.

Vatandaştan tepki

Belediye Başkan yardımcılarının alkollü olduğunu gören vatandaş kameralara sarıldı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, CHP'li başkan yardımcısına tepki göstererek "Evet Esenyurt Belediye Başkanı yardımcımız Selçuk Günerhan, içmiş içmiş gelmiş kabadayılık yapıyor. İşte bir buçuk milyon nüfusu yöneten umudun şehri Esenyurt" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ahmed said

bunlar m.kamalin leblebi raki gecelerinde ondan bundan olan çocuklarıdır işte.yataklı tren yolculuğu ürünleri
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Enfin

Müstehak... Ülke bunlara kalırsa yandık. Kasayı BOŞALTIR bunlar
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