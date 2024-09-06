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Gündem CHP'li belediye 2019'da verdiği sözü hâlâ tutmadı
Gündem

CHP'li belediye 2019'da verdiği sözü hâlâ tutmadı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 17:00:00 - 2024-09-06 17:06:03
CHP'li belediye 2019'da verdiği sözü hâlâ tutmadı

Edremit'te 2019'da sözü verilen sokak lambaları halen yapılmadı, bozuk asfalt ve kaldırımlar onarılmadı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar belediyenin pasifliğinden şikayetçi. Lüks evlerin ve tatilcilerin yoğunluklu yaşadığı bölgede asfaltlardaki bozukluklar, kırık dökük kaldırımlar ve yıllardır yapılmayan sokak lambaları büyük mağduriyete neden oluyor.

Yolların bozuk olması, kaldırım sorunları ve ışıklandırma olmaması nedeniyle 2019’da Edremit Belediyesi’ne başvurduklarını söyleyen mahalle sakinleri, halen harekete geçilmemesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

2019’dan bu yana sokakların karanlık olduğunu söyleyen bölge halkı, “Belediyeyle görüştük, 5 yıldır durum böyle. Hâlâ hiçbir çalışma başlamadı. Hiçbir ışıklandırma yok” dedi.

Edremit’i 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP kazandı.

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