CHP'li Belediye 1980'li yılları aratmıyor! İzmir'de yazın ortasında su çilesi!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan İzmir'in Dikili ilçesinde özellikle yaz aylarında vatandaşların en büyük şikayeti susuzluk sorunu oluyor. Vatandaşlar geçtiğimiz yıl da yaşanan su sorununa çözüm bulunmasını beklerken ortaya çıkan görüntüler 1980'li yılları aratmıyor. Yaz nüfusunun artması nedeniyle su sıkıntısı yaşanan ve uzun süreli kesintiler uygulanan Denizköy Mahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor.

Dikili'de sahil kenarında yer alan ve kışın ortalama 80 civarında hane insanın yaşadığı Denizköy Mahallesi'nin nüfusu yaz aylarında katlanarak artıyor.

Su kaynaklarının yetersizliğinin yanında sıcakta artan tüketimle şebeke basıncının düşmesi nedeniyle mahalleye düzenli olarak su verilemiyor.

Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunmasını talep ediyor.

Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, su konusunun mahalle için yıllardır sorun olduğunu, nüfus arttıkça sorunun daha da büyüdüğünü söyledi.

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