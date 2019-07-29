CHP'li başkanların akraba kadrolaşması ve çift maaş yolsuzluğunun ardından CHP'den ilginç kanun teklifi!

31 Mart seçimlerde göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının ilk işi, akrabalarını belediyelerde görevlendirmek oldu.

Bu utanç vesikası atamalara sesi çıkmayan CHP'nin şov yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, akraba kadrolaşması ve çift maaş yolsuzluğu için kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

Amcasının oğlu özel kalem müdürü oldu

İzmir Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, özel kalem müdürü olarak görev yapan Yavuz Selim Aktaş'ı görevden aldı, yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı görevlendirdi.

Halasının eşini başdanışman yaptı

İzmir Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadı.

Damadını atadı

Adana Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Akif Akay, damadı emekli subay Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

Kuzenini belediyede sekreter yaptı

İzmir Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, Selçuk Belediyesi'nde sekreter olarak görevlendirildi.

Kardeşini özel kalem müdürlüğüne atadı

Safranbolu Belediyesi'nde de CHP'li Elif Köse, kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.

Oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

İzmir'deki CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur oğlu Efe Uygur’u belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak atamıştı.

Kendisini, yeğenini, halasının kızını ve eşinin akrabasını müdür olarak atadı

Belediye şirketine kendisini müdür olarak atayıp çift maaşı cebe atan CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın, akrabalarına 'müdürlük' dağıttığı ortaya çıkmıştı. CHP'li başkan, 23 yaşındaki yeğenini, halasının kızını ve eşinin akrabasını müdür yaptığı öğrenilmişti.

Çift maaş aldığı ortaya çıktı

CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, belediye iştiraki Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'den yönetim kurulu başkanı sıfatı ile 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

CHP'li Özgür Özel açıkladı: Kanun teklifi hazırlıyoruz

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "CHP olarak yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi; kendilerinin belediyeden herhangi ikinci bir maaş ve ödeme alamamaları konusunda bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunacağız” açıklamasında bulundu.