CHP'li başkanları vatandaşın başına bela ettiler! İşte İP'li Türkkan'ın ittifaktan önce CHP'ye yönelik ağır eleştirileri

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CHP ile ittifak kurarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerini CHP'nin kazanmasına yardım edenlerin, geçmişte CHP için söyledikleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

İP'li Tütkkan'dan CHP'ye ağır eleştiriler

O isimlerden birisi de İP Grup Başkanvekili Lütfü Trükkan. Sosyal medya hesabı twitter'da 'arşiv unutulmaz' etiketi ile İP'li Türkkan'ın geçmiş dönemde CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunduğu bir videosu paylaşıldı.

'CHP'nin problemi ne?'

Söz konusu videoda "Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi ne biliyor musunuz?" diye soran İP'li Türkkan bu soruya, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi kendisi." ifadeleri ile cevap veriyor.

'Kendi içindeki problemleri çözemiyorlar'

İP Sözcüsü İttifak ortağı CHP'ye yönelik ağır eleştirilerine şöyle devam ediyor:

"Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki problemleri aşamadığı için ne belediye başkanları ne de milletvekilleri bölgesine hizmet etmeye fırsat bulamadı."

'Seçilen milletvekillerinin bölgeye hizmet etme şansı yok'

"Girdiğimiz süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bir liderlik problemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bölgelerde onun adamı, bunun adamıi şunun adamı peroblemi var. Dolayısıyla bu problemlerle seçime giden bir partinin seçilen belediye başkanlarının bölgeye hizmet etme şansı yok."