CHP'li başkanın telefon konuşması olay oldu!
CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun telefonu açmadan hayali muhtarla yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu.
CHP'li Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçenin problemlerine çözüm bulmak için Ankara'ya hareket etti.
Yolculuğunu kayıt altına alan Öküzcüoğlu, yol boyunca alışverişlerini, dinlenme anlarını ve telefon görüşmelerini de içeren kayıtları kısa bir belgesel formatında "Bir Yol Hikayesi" adıyla paylaştı.
Telefonu açmadan konuştu
Görüntülerde Öküzcüoğlu, çalan telefonunu açmadan kulağına götürüp "Buyur muhtarım" diyerek konuşmaya başlıyor.
Telefonu açmadığı görüntülerde rahatlıkla fark edilen Öküzcüoğlu, hayali muhtarla yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bir görüşme gerçekleştiriyor.