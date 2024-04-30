  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Ne Tatar’ı kaldı, ne Canbaz’ı... Alayı yakalandı

23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı… Peki bunlar ne olacak?

KAAN için kritik millileştirme: Hedefler yerli sistemle...

Satın alacağı yeni takımı açıkladı! Acun Ilıcalı o futbol kulübünü de alıyor! “Miha Zajc, Hull City’ye gelmedi ama belki buraya gelmek isteyebilir”

Togg'a BR4 zırh

Bakın kimleri suçladı! Sandıktan çıkmayan Koray Aydın bahaneyi buldu

F-35 savaş uçağı raporu... Bir skandal ortaya çıktı! ABD askerlerini tedirgin etti! İşte o imaj yerle bir oldu

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na Hamas tepkisi

Aynı psikoloji! Ha Ekrem ha Şerif Hüseyin

Erkek öğrencilere etek giydirdiler! O ildeki 23 nisan kutlamaları için soruşturma açıldı
Gündem CHP'li başkanın borcunu seçimi kazanan CHP'li başkan ifşa etti!
Gündem

CHP'li başkanın borcunu seçimi kazanan CHP'li başkan ifşa etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 16:20:00 -
CHP'li başkanın borcunu seçimi kazanan CHP'li başkan ifşa etti!

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinde CHP'den başkan seçilen Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP'li yönetimden kalan borçların olduğu pankartı belediye binasına astı.

Döşemealtı'nda 31 Mart seçimlerini kazanan CHP'li Menderes Dal ve yönetimi, kendilerinden önceki 10 yıl boyunca belediyeyi yöneten CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetiminden devraldıkları mali tabloyu içeren pankartı belediye binasına astı.

Belediye yönetiminin toplam 21 kalem altında topladığı kamu, özel sektör, sendika, belediye iştiraki şirket, borçları, banka borçları ve kurumlara olan borçlardan oluşan tablodaki hesaba göre belediyenin toplam borcu, 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olarak ilan edildi.

O rezalete CHP amigosu Levent Gültekin bile isyan etti! Duy bunları duy, Eko
O rezalete CHP amigosu Levent Gültekin bile isyan etti! Duy bunları duy, Eko

Gündem

O rezalete CHP amigosu Levent Gültekin bile isyan etti! Duy bunları duy, Eko


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali vatandaşa pahalıya patladı
CHP'li belediyenin ihmali vatandaşa pahalıya patladı

Gündem

CHP'li belediyenin ihmali vatandaşa pahalıya patladı

Sezgin ne iş? CHP’li vekilin "masum avukatları" azılı terörist çıktı
Sezgin ne iş? CHP’li vekilin “masum avukatları” azılı terörist çıktı

Siyaset

Sezgin ne iş? CHP’li vekilin “masum avukatları” azılı terörist çıktı

İşçi ve emekçi düşmanı CHP! Üsküdar Belediyesinde kıyım
İşçi ve emekçi düşmanı CHP! Üsküdar Belediyesinde kıyım

Gündem

İşçi ve emekçi düşmanı CHP! Üsküdar Belediyesinde kıyım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23