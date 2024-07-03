CHP’li Başkandan israf itirafı! Bir kiraz festivaline 1.8 milyon harcamış!

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Bursa Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Türkmen, kamuoyunun tepkisini çeken kiraz festivali ile skandal bir itirafta bulundu. 51. Kiraz Festivali için 1 milyon 870 bin lira devasa bir rakam harcadıklarını belirten Türkmen, paranın bir kısmının bağışçılardan geldiğini söyleyerek israfını perdelemeye çalıştı. 1 Haziran günü gerçekleştirdiği kiraz festivaline CHP’ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Melek Mosso’ya konser verdirildi. Mosso, seçimde birinci çıkan CHP’yi “Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum” şeklinde kutlamıştı.