CHP’li Başkandan israf itirafı! Bir kiraz festivaline 1.8 milyon harcamış!
Kamunun parasını har vurup harman savuran CHP’li belediye başkanları belediye kaynaklarını çalgı çengiye harcadıklarını saklama gereği bile duymuyorlar.
HABER MERKEZİ
Bursa Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Türkmen, kamuoyunun tepkisini çeken kiraz festivali ile skandal bir itirafta bulundu. 51. Kiraz Festivali için 1 milyon 870 bin lira devasa bir rakam harcadıklarını belirten Türkmen, paranın bir kısmının bağışçılardan geldiğini söyleyerek israfını perdelemeye çalıştı. 1 Haziran günü gerçekleştirdiği kiraz festivaline CHP’ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Melek Mosso’ya konser verdirildi. Mosso, seçimde birinci çıkan CHP’yi “Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum” şeklinde kutlamıştı.