CHP’li başkandan giderayak ballı ihale

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

İmamoğlu tarafından üstü çizilen ve aday gösterilmeyen Kılıç’ın, birkaç yazıcı, fotokopi makinası ve tarayıcıya milyonlarca lira ödediği ortaya çıktı. Maltepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce 14 Aralık 2023’te düzenlenen ihalede, 91 adet yazıcı, 29 adet fotokopi makinesi ve 7 adet tarayıcı’nın 1 yıllık kiralanması ve belediyenin demirbaş 166 büro makinasının bakımı için milyonlarca liralık ödeme yapıldığı öğrenildi. Sadece bir teklifin verildiği ihalenin toplamda 6 milyon 953 bin 280 TL’ye, Gama Büro Otomasyon Sistemleri şirketine paslandığı belirlendi.