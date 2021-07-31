CHP'li başkandan ezber bozan sözler! Ters köşe yaptı

Türkiye'nin çeşitli noktalarında organize bir şekilde çıkartılan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Terör örgütü PKK yandaşları tarafından çıkarıldığı tahmin edilen yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken CHP'liler her zaman olduğu gibi yine şaşırtmayan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanarken CHP'liler yangın üzerinden siyaset yaparak AK Parti hükümetine saldırdı. Milletin acısını ve kederini paylaşıp yangın sorununa çözüm bulmak yerine iktidarı hedef alan CHP'nin bu rezil tavrı büyük tepki topladı.

CHP'li başkandan ters köşe

Büyük bir utanmazlık örneği sergilen Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise yangınların otellerin çevresine geldiğinde söndürüldüğü yönünde akılalmaz iddialar ortaya attı.

Öte yandan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangınlarla ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu. Yangınların "sabotaj" olduğunu belirterek CHP'lilere ters köşe yapan Alim Karaca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin 66 noktasında çıkan yangınların sabotaj olma ihtimali büyük ihtimal. Maalesef burada da bu konu üzerinde duruluyor. Bir çok görgü tanığından aldığımız neticeler doğrultusunda bizler bu yangının sabotaj nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman yerleşim alanı ve oteller bölgesini tehdit eder durumda değil."