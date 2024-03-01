CHP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na tepki, Murat Kurum'a teşekkür!

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir’de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek üstü kapalı ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Planları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiren AK Parti ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti.

İlgezdi, yaptığı istifa açıklamada, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.

Tapu sorununu Murat Kurum çözdü

Battal İlgezdi açıklamalarında şunları söyledi:

"İmar Komisyonu Başkanı olmasa bu tapular geçmezdi. Kendi adıma ve Ataşehir adına teşekkür ediyorum. O olmasa ne Mustafa Kemal’e, ne Aşık Veysel’e ne de İçerenköy’e imar gelmezdi. Tapu sorununu Murat Kurum çözdü, yiğidi öldür hakkını yeme."

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