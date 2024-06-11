CHP’li başkandan atama açıklaması: Kuzenim değil uzaktan akrabam

Muğla'da CHP'li Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, belediyede mühendis olan kuzeni Fehmi Günay'ı Başkan Yardımcısı olarak atadı. CHP'li Günay'ın belediye yönetimlerindeki bu görevlendirmesi tepki çekti.

Günay, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yunus Tuna'yı ise görevden alarak, Fen İşleri Müdürlüğü'nde mühendis olarak görevlendirdi. Günay'ın liyakati yok sayan bu atamasına tepki yağmıştı.

KUZENİM DEĞİL HISIMIM

İddialar üzerine açıklama yapan Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Kuzenim olduğu iddia edilen Fehmi Günay İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Mezunudur ve 2012 yılından itibaren belediyenin Fen İşleri bünyesinde hizmet veren bir personelimizdir.

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Altını çizerek söylüyorum Fehmi Günay ile kuzenlik derecesinde bir yakınlığım yoktur ve benim dönemimde de benim tarafımdan işe alınmamıştır. 12 senedir belediyede inşaat mühendisi olarak görev yapmaktadır.

'Soyadlarımızın aynı olması' kullanılarak sanki 2. derece yakınım kuzenimi belediyeye başkan yardımcısı olarak atadığım şeklinde yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Şunun bilinmesini isterim ki iddia edildiği gibi Fehmi Günay ile yakınlık derecem kanun nezdinde ne 1. ne 2. ne 3. ne 4. dereceden bile değildir.

Basında benim kuzenimi işe aldırdığım ve başkan yardımcısı yaptığım algısı yaratılmaya çalışılmıştır.

Tekrar ediyorum, Fehmi Günay benim dönemimde işe girmemiştir ve basında bahsedildiği gibi kuzenlik derecesinde bir yakınlığım da yoktur, uzaktan hısımımdır" ifadelerini kullandı.