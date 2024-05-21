CHP’li Başkana 265 Bin TL’lik masa Olmayan “Böcek’in faturası” kabarıyor

Koltuğa oturur oturmaz makam odasını tadilata sokan ve suçunu bastırmak adına 66 Bin TL ödeyerek “prizlerin altında böcek bulduğu” yalanını üreten CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın lüks tutkusu ifşa oldu. Savcılık soruşturmasıyla “Böcek iftirası elinde patlayan” ve “bulduk” denilen gizli kamera ile dinleme cihazlarının gerçekte var olmadığını belgelenen CHP’li Başkan Köksal’ın makam odasına aldığı masaya 265 bin TL ödediği öne sürüldü. Afyonkarahisar merkezli yerel haber sitesi Odak’ın haberine göre “Suç Uydurma ve İftira” suçlarından hakkında soruşturma yürütülmesine karar verilen CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın sıfırdan dizayn ettiği yeni odasına Orient VIP Makam Takımı” aldığı öne sürüldü.

MASANIN PARASINI KİM ÖDEDİ

Fadime Özkaran imzalı habere göre, Belediye Meclisinde ‘Makam odasının tadilatını kendi cebinden yaptırdım’ diyen Başkan Köksal’a Afyonkarahisar halkından tepki yağdığı ifade edildi. CHP’li başkan Köksal’ın “şatafat” tutlusuna tepki gösteren vatandaşların sosyal medyadan, “Belediyenin yeni makam odasındaki tadilat sonrası… Sadece makam masası ve dolabı 265.000 TL tüm tadilatın gerisini varın siz düşünün” şeklinde tepki dolu paylaşımlar yaptığı kaydedildi. Odak’a konuşan vatandaşların ise masrafların kim tarafından ödendiğini sorgulayarak, belediye başkanının içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bütçeyi kişisel konforu için mi kullandığını sorguladığı şu sözlerle aktarıldı:

“Bunun faturasını kim ödedi? Kendi ödediyse kanıtlasın. Burcu Başkan bir masaya bu kadar masraf yaptıysa odanın tamamına ne kadar harcama yaptı?” dediler.



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OLMAYAN BÖCEĞE 66 BİN

Böcek ve gizli kamera arayan emekli asker Armağan Zeren, rezaletin ifşa olmasının ardından savcılığa verdiği ifadesinde, ‘Güvenlik araması karşılığında Yüntaş firmasına danışmanlık hizmet bedeli adı altında 66.000 TL bedelli bir fatura kestik’ demişti. Haberimizin ardından Köksal’ın 66 Bin TL’yi cebinden mi yoksa belediye bütçesinden mi ödediği merak konusu olmuştu.