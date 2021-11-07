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Gündem CHP'li başkan yoksulun kömürüne çökmüş
Gündem

CHP'li başkan yoksulun kömürüne çökmüş

İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömür torbalarını değiştirerek, özel bir şirketin torbalarına yerleştiren ve bu şekilde vatandaşın malını satan CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Aslan'a 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:16:00 -
CHP'li başkan yoksulun kömürüne çökmüş

 

İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömür torbalarını değiştirerek, özel bir şirketin torbalarına yerleştiren ve bu şekilde vatandaşın malını satan CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Aslan hakkında zimmet ve evrakta sahtecilik suçundan açılan dava karara bağlandı.

Sivas Kömür Tevzii‘nde çalışan Aslan'a toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yüzü kömürden de kara Aslan ise “45 yıldır emek verdiğim, evim, ailem bildiğim ve ilk seçimlerde iktidar olacak partimizin siyaseten benim üzerimden yıpratılmaması için yargılama süreci tamamlanana kadar Sivas merkez İlçe Başkanlığından istifa ediyorum" diyerek görevinden ayrıldı.

 

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