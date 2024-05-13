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Siyaset CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia
Siyaset

CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia

Yeniakit Publisher
2024-05-13 11:17:00 -
CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia

CHP Muş Gençlik Kolları Eski Başkanı Erkan Çakır, İzmir’in Buca İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır’ın kızı yaşındaki birisiyle birliktelik yaşadığını iddia etti. Ortaya çıkan fotoğraflar, kızın reşit olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

 yeniakit.com.tr 

Parti içinde yaşanan taciz – tecavüz ve yasak aşk haberleriyle gündemden düşmeyen CHP’de, bir rezalet daha patladı.

Yıllarca CHP’nin Muş teşkilatlarında görev alan ve partinin il gençlik kolları başkanlığını yapan ancak son yıllarda yaşanan skandallar nedeniyle muhalif bir tavır takınan Erkan Çakır, çarpıcı bir iddia ile sosyal medyayı salladı.

“20 yaş küçük kızla ilişki” iddiası

Erkan Çakır’ın X hesabından yapılan iddiaya göre, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Eşref Çakır’ın kendisinden 20 yaş küçük kızla birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Bir mekanda çekilen görüntüleri paylaşan Erkan Çakır, “İzmir Buca halkı bunlardan hizmet beklerken kendinden 20 yaş küçük biriyle eğlenen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır. Bakalım bu duruma CHP kadın kolları ses çıkartacak mı? Özgür Özel bu adamı görevden aldıracak mı? Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.
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Fotoğrafta masada alkol ve sigara olduğu dikkatlerden kaçmazken, kızın reşit olup olmadığı da merak konusu haline geldi.

İşte o görüntüler…

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