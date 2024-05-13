CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia

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Parti içinde yaşanan taciz – tecavüz ve yasak aşk haberleriyle gündemden düşmeyen CHP’de, bir rezalet daha patladı.

Yıllarca CHP’nin Muş teşkilatlarında görev alan ve partinin il gençlik kolları başkanlığını yapan ancak son yıllarda yaşanan skandallar nedeniyle muhalif bir tavır takınan Erkan Çakır, çarpıcı bir iddia ile sosyal medyayı salladı.

“20 yaş küçük kızla ilişki” iddiası

Erkan Çakır’ın X hesabından yapılan iddiaya göre, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Eşref Çakır’ın kendisinden 20 yaş küçük kızla birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Bir mekanda çekilen görüntüleri paylaşan Erkan Çakır, “İzmir Buca halkı bunlardan hizmet beklerken kendinden 20 yaş küçük biriyle eğlenen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır. Bakalım bu duruma CHP kadın kolları ses çıkartacak mı? Özgür Özel bu adamı görevden aldıracak mı? Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fotoğrafta masada alkol ve sigara olduğu dikkatlerden kaçmazken, kızın reşit olup olmadığı da merak konusu haline geldi.

İşte o görüntüler…